Фильмы, после которых вы полюбите котиков

Один кот преображает жизнь захолустного городка, другой спасает безработного музыканта, а тележка с кошками помогает одиноким японцам и одной эксцентричной девушке. В новой подборке «Рамблера» — кошачий бенефис.
Биографическая драма об уличном музыканте Джеймсе Боуэне, жизнь которого изменилась после встречи с котом. Джеймс бродяжничает, пытается побороть наркотическую зависимость, питается объедками. У отца Джеймса давно уже другая семья, и ему наплевать на проблемы сына. Социальная работница Вэл (Джоан Фроггатт) помогает музыканту получить жилье. В первую ночь на новом месте Джеймс обнаруживает уличного кота, который забирается на кухню. Так начинается история дружбы двух бродяг. Музыкант лечит раненного кота, тот всюду следует за ним и привлекает внимание к выступлениям Джеймса, сидя у него на плече. Постепенно Джеймс и Боб становятся местными звездами. Но рыжий питомец не просто помогает своему человеку зарабатывать, но и становится стимулом для Джеймса окончательно отказаться от наркотиков. Фильм снят по одноименной книге самого Джеймса Боуэна, а в роли Боба снялся сам Боб и еще шесть усатых-полосатых дублеров. К сожалению, в 2020 году знаменитый кот умер в возрасте 14 лет.
Упитанный и вальяжный кот Гарфилд дружит с мышью и любит себя, лазанью и немножко хозяина Джона (Брекин Мейер). Тот же влюблен в ветеринарного врача Лиз (Дженнифер Лав Хьюитт), но, пытаясь неловко намекнуть на свои чувства, получает только нового питомца — щенка Оди. Гарфилд не в восторге от нового соседа по дому, но именно он разучивает с ним танец, который делает Оди звездой телевидения. Ревнивый Гарфилд мечтает, чтобы Оди пропал. Но когда именно так и происходит (не без участия Гарфилда), кот внезапно чувствует свою ответственность и бросается искать щенка.
Маленький городок погружен в сонное оцепенение. Учитель Роберт (Властимил Бродский) приглашает на урок смотрителя старой башни Оливу (Ян Верих) который рассказывает детям о волшебном коте из бродячего цирка, который видит людей в их истинном цвете. Внезапно в город приезжают те самые циркачи с котом, который носит темные очки. На представлении ассистентка фокусника Диана (Эмилия Вашариова) снимает очки с кота, и люди под его взглядом преображаются. Влюбленные краснеют, изменщики желтеют, воры становятся серыми, а лжецы фиолетовыми. Из-за волны разоблачений в городе начинается переполох. Замечательный чехословацкий фильм тех времен, когда в ЧССР надеялись построить социализм с человеческим лицом.
Размеренная и вместе тем жизнеутверждающая японская картина о странной девушке Сайоко (Микако Итикава), которая гуляет по набережной с тележкой кошек и предлагает прохожим взять питомца напрокат: «Прокат кошек! Лекарство от одиночества – кошка!». Мальчишки прозвали ее кошачьей ведьмой, но кошки пользуются спросом, ведь вокруг много одиноких людей. Фильм состоит из нескольких новелл, героев которых объединяет одиночество. И кошки действительно скрашивают жизнь и милой старушке, и уставшей от работы девушке. А сама Сайоко, благодаря пушистым питомцам, гадает клиентам и выигрывает на бирже.
Предприниматель Том Бренд (Кевин Спейси) поглощен новым рабочим проектом настолько, что у него нет времени на общение с женой и дочкой Ребеккой (Малина Вайсман). Поэтому подарок девочке на день рождения он покупает в последний момент, а мечтает она о коте. В зоомагазине опаздывающий на праздник дочери Том выбирает самого пушистого кота, не обратив внимание на странности владельца зоомагазина. Но тот преподносит ему сюрприз. В результате несчастного случая бизнесмен оказывается на больничной койке в коме, а его душа переселяется в того самого кота, которого дочка назвала Мистер Пушистые Штаны. За неделю Том должен доказать семье, что он ими дорожит. Словом, добротная семейная комедия.