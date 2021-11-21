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Какие фильмы смотрят известные миллиардеры

Мария Иглина
2 часа назад

Самые успешные предприниматели мира вовсе не занимаются работой целыми днями. Они такие же люди, как и все мы, и могут найти время чтобы посмотреть интересный фильм в круг семьи и друзей. "Рамблер" расскажет о самых любимых картинах некоторых миллиардеров.

Какие фильмы смотрят известные миллиардеры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Основатель компании Amazon Джефф Безос однажды сходил вместе со своими детьми в кино на фильм "Рэмпейдж". После просмотра на своей странице в Twitter предприниматель признался, что обожает исполнителя главной роли Дуэйна Джонсона и даже пошутил насчет некоторого сходства с ним.

Также на этой социальной площадке основатель SpaceX и глава Tesla американский миллиардер Илон Маск рассказал, что его любимый научно-фантастический фильм —ранние "Звездные войны". Интересно, что это первый фильм, который увидел предприниматель. Ракеты Falcon Илон Маск назвал именно в честь космического корабля героя "Звездных войн" — Хана Соло. Помимо всего прочего, миллиардер значится исполнительным продюсером пяти картин, его сестра также занимается кинематографом.

А вот самый богатый человек мира на сегодняшний день, Бернар Арно, президент группы LVMH, в которую входит около 70 люксовых брендов, предпочитает легкие французские комедии, например, "Пришельцы" с Жаном Рено или детективный триллер вроде "Беглеца" с Харрисоном Фордом.

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