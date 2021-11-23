Видеоролик Сбера стал лауреатом престижной международной премии Cannes Corporate Media & TV Awards

Видеоролик «Сбер 2020 — год трансформации» стал лауреатом в номинации «Корпоративное видео», завоевав «серебряного дельфина» в престижном международном фестивале-конкурсе корпоративных и документальных телевизионных фильмов Cannes Corporate Media & TV Awards.

Помимо этого, два образовательных проекта Сбера получили сертификаты финалистов премии.

Видео дня

Серия из 14 видеороликов по теме «Современные цифровые технологии» стала финалистом в номинации «Видео в журнале, блоге и интернет-ТВ». Проект призван популяризовать идею цифровой трансформации, помочь в освоении необходимых компетенций и мотивировать людей участвовать в развитии цифровой экономики России. Проект отличается доступностью подачи, увлекательным форматом видеоблога, а его ролики входят в состав одноимённого образовательного курса. Обучение базовым знаниям в области цифровой экономики доступно не только сотрудникам Сбера, но и любому зрителю онлайн-кинотеатра Okko. На сегодняшний день курс «Современные цифровые технологии» уже посмотрело свыше 200 тыс. человек.

Интерактивный сериал «Сила компетенций» стал финалистом в номинации «Интерактивные видео». В Сбере действует обновлённая Модель компетенций 2023, которая выделяет ключевые навыки будущего, помогающие сотрудникам лучше справляться с новыми вызовами, нестандартными задачами и соответствовать требованиям новой реальности в ближайшие несколько лет. В интерактивном сериале «Сила компетенций» в увлекательной форме пользователь может помочь главному герою находить нужные решения и влиять на ход развития событий. В фильме показана ценность корпоративных компетенций, вдохновляющая сотрудников на развитие необходимых навыков.

Сегодня Сбер является экосистемой сервисов, в основе которых лежат инновационность, удобство и технологичность. В видеоролике, посвящённом глобальным изменениям бизнеса Сбера, мы совместили художественные образы, идею трансформацию и современные мотивы. В результате получился короткий вдохновляющий фильм, выходящий за рамки стандартных корпоративных отчётов. Мы рады, что наша яркая работа была высоко оценена мировыми экспертами в сфере кино и масс-медиа, а наши обучающие ролики вошли в состав финалистов и также были отмечены призами конкурса

Старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка