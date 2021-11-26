Сбер запустил самый популярный эффект в TikTok в России

Уникальный интерактивный челлендж #СберТанцы, запущенный к 180-летию СберБанка под слоганом «Танцуй со звёздами, где бы ты ни был!», стал самым успешным проектом с эффектом в TikTok в России, набрав за 6 дней почти 60 тысяч видео. При этом все видео, в которых был использован хэштег #СберТанцы уже получили почти 4 млрд просмотров и этот показатель продолжает расти.

В рамках проекта #СберТанцы любой желающий мог станцевать вместе с цифровыми аватарами Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко, Анет Сай и Филиппа Киркорова. Объёмное видео можно было посмотреть в браузере мобильного телефона в дополненной реальности на сайте проекта. А у пользователей TikTok была возможность принять участие в челлендже #СберТанцы.

Среди участников разыгрывались смартфоны iPhone 13, ТВ-приставки SberBox Top, смарт-дисплеи SberPortal, а также специальный приз: публикации в аккаунтах звёзд танцевальных дуэтов с победителями. Для участия достаточно было выложить видео танца в социальные сети, добавить к публикации хештег #СберТанцы и отметить официальный аккаунт Сбера. Итоги конкурса будут подведены до конца 2021 года.

#СберТанцы стал первым в России проектом, съёмки которого проходили в Volumetric студии, разработанной Sber AR/VR Lab. Проект был реализован при участии компании СберМаркетинг.

Успех проекта #СберТанцы показал, что Сбер является технологическим лидером в том числе в AR-технологиях. Оригинальная идея и доступная механика — всё это поспособствовало высокой популярности #СберТанцев, которые стали главным хитом TikTok в России. Я благодарю всю команду, которая реализовала проект и дала возможность большому числу людей проявить свой талант и реализовать мечту — станцевать и сделать видео со звёздами