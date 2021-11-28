Фильмы для тех, кто переживает измену мужа

Измена — это всегда больно и неожиданно. Но главные героини фильмов из подборки "Рамблера" на собственном примере показывают, что развод — это не конец света.

Фото: Кадр из фильма "Другая женщина" Кадр из фильма "Другая женщина"

"Другая женщина" (2014)

Обворожительная блондинка Карли Виттен, познакомившись с парнем по имени Марк, наивно полагала, что этот очаровательный и успешный красавец – идеальный мужчина ее мечты. Однако вскоре девушка начала подозревать, что Марк ей изменяет. Проследив за ним, она случайно встретилась с его законной супругой Кейт. Узнав о Карли, Кейт не стала устраивать скандал, а наоборот, поближе познакомилась с девушкой. Неожиданно для них обоих, они стали настоящими подругами.

"Клуб первых жен" (1996)

Три подруги спустя тридцать лет впервые после колледжа встречаются... на похоронах четвертой. И выясняют, что, несмотря на заботу, любовь и помощь их мужья предпочли их молоденьким девушкам. Дамы разрабатывают коварный план мести бывшим мужьям. Но в процессе его реализации осознают, что месть — не самая лучшая цель в жизни. Вместо злобы они выбирают принятие и осознанность, личностный рост и заботу о себе. И в итоге создают центр помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию: «Клуб первых жен».

"Осторожно, двери закрываются" (1997)

Кадр из фильма "Осторожно, двери закрываются"

Жизнь англичанки Хелен Куилли показана в двух вариантах развития событий. Сюжеты романтической драмы развиваются параллельно. В одном —женщина раньше времени возвращается с работы и застает бойфренда с любовницей. После этого жизнь женщины кардинально меняется. В другом сюжете — Хелен опаздывает на поезд. И так и не узнав о предательстве любимого, героиня остается в мире своих иллюзий. Но впереди ее все равно ждет жестокое разочарование.

"В гостях у Элис" (2017)

После развода с мужем Элис Кинни возвращается с двумя дочерьми в Лос-Анджелес, где решает начать все сначала. Во время празднования своего 40-летия она знакомится с тремя молодыми режиссерами: Гарри, Джорджем и Тедди. Парни находятся в поисках жилья, и Элис соглашается временно приютить их в своем доме. С этого момента в ее жизни начинают происходить глобальные перемены.

"Душа компании" (2018)