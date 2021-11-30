Градского назвали незаменимым наставником «Голоса»

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов заявил, что народного артиста России, музыканта Александра Градского похоронят на Кузьминском кладбище. Он рассказал об исполнении просьбы певца в эфире посвященной ему передачи, выпуск опубликован на YouTube-канале.

Как заметил Малахов, музыканта с его матерью Тамарой Градской объединяла любовь к искусству. Она отучилась в ГИТИС, а после переезда из Челябинской области в Москву отвела сына в музыкальную школу и привила любовь к творчеству.

В передаче сообщалось, что до 16 лет музыкант носил фамилию отца — Фрадкин, однако после смерти матери взял ее фамилию. «Его просьба быть похороненным рядом с матерью в Москве на Кузьминском кладбище будет исполнена», — подчеркнул Малахов.

Ранее сообщалось, что Александра Градского похоронят на московском Ваганьковском кладбище в среду, 1 декабря.

Градский скончался в столице 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.