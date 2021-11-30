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8 часов назад

Малахов рассказал об исполнении просьбы Градского после его смерти

Градского назвали незаменимым наставником «Голоса»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов заявил, что народного артиста России, музыканта Александра Градского похоронят на Кузьминском кладбище. Он рассказал об исполнении просьбы певца в эфире посвященной ему передачи, выпуск опубликован на YouTube-канале.

Как заметил Малахов, музыканта с его матерью Тамарой Градской объединяла любовь к искусству. Она отучилась в ГИТИС, а после переезда из Челябинской области в Москву отвела сына в музыкальную школу и привила любовь к творчеству.

В передаче сообщалось, что до 16 лет музыкант носил фамилию отца — Фрадкин, однако после смерти матери взял ее фамилию. «Его просьба быть похороненным рядом с матерью в Москве на Кузьминском кладбище будет исполнена», — подчеркнул Малахов.

Ранее сообщалось, что Александра Градского похоронят на московском Ваганьковском кладбище в среду, 1 декабря.

Градский скончался в столице 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».

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