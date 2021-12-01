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1 час назад

Что осталось за кадром фильма “Бриллиантовая рука”

В этом году Андрею Миронову исполнилось бы 80 лет. Фильм “Бриллиантовая рука” вышел на широкий экран в 1969 году. Зрители его приняли с восторгом. Для Миронова роль гламурного негодяя стала настоящим испытанием.

Что осталось за кадром фильма “Бриллиантовая рука”
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

До «Бриллиантовой руки» он уже сыграл в романтической комедии «Три плюс два». Но по-настоящему больших ролей не было. Работа с Гайдаем стала возможностью громко заявить о себе. Поэтому Миронов выложился на съемках на все 100% и превзошел все ожидания режиссера. Справиться с такой сложной ролью, сыграв негодяя-контрабандиста, который бы еще обаял всех, было действительно непросто.

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И если главная роль изначально писалась под Юрия Никулина, то на роль Геши рассматривали изначально несколько кандидатур. Например, Георгия Вицина. Пробовались также Валерий Носик, Рудольф Рудин и Михаил Пуговкин. В итоге после проб утвердили Миронова. Тем более они уже прекрасно сработались с Папановым в фильме «Берегись автомобиля».

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

А вот с Нонной Мордюковой отношения сразу не сложились. Напряжение между ними чувствовали все члены съемочной группы. Актриса презрительно называла Андрея Миронова “маменькин сыночек”. Он же, в свою очередь, не упускал момента и замечал все ее промахи на съемках. Совместных сцен у них было немного, так что актеры редко пересекались на съемочной площадке.

Знаменитая сцена с мальчиком, идущим по воде, долго не получалась. Снимали дубль за дублем, но Миронов промахивался или мальчик выпадал от пинка за кадр. Тогда к очередному дублю Гайдай схитрил, сказав, что на этот раз Андрей просто пройдет мимо. А актеру шепнул, чтобы он ударил посильнее. Ничего не подозревающий мальчик нагнулся, получил пинок в воду и упал. Дубль сняли. Кстати, мальчика играл сын Никулина Максим.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Андрей Миронов так мастерски отыграл эту сцену с криками о помощи, что его услышали настоящие спасатели и подъехали к месту съемок. Вот как о съёмках этого момента писал корреспондент краснодарской газеты “Советская Кубань”:

“Уютный, спрятавшийся за скалой уголок Черноморского побережья близ Туапсе. Ослепительное июльское солнце. Лазурное море. Нежный, освежающий ветерок. И тишина. Вдруг совсем рядом душераздирающий крик: “SOS! SOS! Спасите! Помоги-и-и-те! Мамочка ро-о-о-одная! SOS!” На крошечном островке мечется мокрый, взлохмаченный человек. Энергично размахивает палкой с тряпкой на конце, истошно вопит. Спасательный катер стрелой понесся к месту происшествия. Но едва приблизился к острову, над морем загремел усиленный мегафоном сердитый голос: “Назад, товарищи! Вы же въехали в кадр! Здесь киносъемка!” Выругавшись (“Только людей пугают”!) и облегченно вздохнув (“Слава богу, не утопленник, а киношники…”), спасатели поворачивают обратно. А актер по команде режиссера вопит еще громче, еще естественнее, так, что холодеет душа, и, наконец, неуклюже плюхается в море, поднимая фонтан сверкающих брызг. Затем все повторяется снова…”

Сцену с мороженым снимали целых 8 раз. Причем в Миронова кидали не мороженое, а липкий творог со сметаной. Творог прилипал гораздо красивее. Но все это актер мужественно вытерпел.

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Иностранные съемки снимали в Баку. И эти эпизоды дались Андрею Миронову тяжело. Причиной была тяжелая экзема, которая обострилась у него во время съемок на фоне стресса. Миронов неимоверное страдал, но при слове “Мотор” тут же забывал про болезнь и , улыбаясь, входил в кадр.

Кстати, в сцене со сном Козодоева, где появляется рука и душит его, сыграл сам Леонид Гайдай. Это его рука. Именитый режиссер за весь фильм появился еще дважды. Картину восприняли на “ура”. В течение первого года в прокате фильм посмотрели почти 77 миллионов человек.

Фильмы,Маменькин сыночек,Берегись автомобиля,Три плюс два,Бриллиантовая рука,Рудольф Рудин,Валерий Носик,Георгий Вицин,Нонна Мордюкова,Михаил Пуговкин,Андрей Миронов,Юрий Никулин,Леонид Гайдай,
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