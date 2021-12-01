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2 часа назад

По стопам Бендера: 7 западных фильмов об отчаянных аферистах

Юноша присваивает чужую жизнь и теперь готов на все, чтобы его не раскрыли, команда злоумышленников готовятся к самому сложному ограблению в истории: «Рамблер» собрал фильмы об отчаянных аферистах, которые смотрятся на одном дыхании.

По стопам Бендера: 7 западных фильмов об отчаянных аферистах
Фото: Кадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"Кадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

Видео дня

Психологический триллер с еще такими молодыми Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу. В центре сюжета – молодой человек по имени Том Рипли, который присваивает себе чужую, но такую красивую и беззаботную жизнь и теперь готов на все, чтобы его тайну не раскрыли.

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Ловкие злоумышленники готовятся к самому сложному ограблению казино в истории – на кону 160 миллионов долларов и их собственные жизни. В главных ролях сильнейший актерский состав: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, Кейси Аффлек и другие.

«Поймай меня, если сможешь» (2002)

Криминальная драма Стивена Спилберга о виртуозном аферисте и мошеннике Фрэнке Эбегнейле, который преуспел в жульничестве еще до совершеннолетия. Теперь он годами водит за нос спецслужбы, параллельно зарабатывая миллионы долларов. Агент ФБР Карл Хэнрэтти отдал бы все, чтобы схватить Фрэнка и привлечь к ответственности, но аферист всегда опережает его на шаг… Но всегда ли так будет? В главных ролях Леонардо ДиКаприо и Том Хэнкс.

«Двадцать одно» (2008)

Криминальный триллер, основанной на реальной истории, о пятерых студентах и талантливых математиках, которые решают разорить крупнейшее казино Лас-Вегаса на астрономическую сумму. Правда, у них все идет не по плану. В главных ролях: Джим Стёрджесс и Кевин Спейси.

Кадр из фильма "Двадцать одно"

«Афера по-американски» (2013)

Бизнесмены, промышляющие продажей подделок, сталкиваются лоб в лоб с агентом ФБР, который вынуждает их пойти на сделку и помочь в поимке более «рыбных» преступников. Они, конечно, соглашаются, но параллельно разрабатывают свой собственный план. Кстати, в основе сюжета фильма реальная спецоперация ФБР, которая превратилась в изобличение коррупции на разных уровнях. В главных ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс.

Кадр из фильма "Афера по-американски"

«Хороший лжец» (2019)

Детективная драма о профессиональном мошеннике Рое Кортни, который знакомится в Сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав ее и получив доступ ко всем ее ресурсам, он ловит себя на том, что она ему небезразлична. В главных ролях: Иэн Маккеллен и Хелен Миррен.

Кадр из фильма "Хороший лжец"

«Ограбление по-джентльменски» (2021)

После побега из тюрьмы самый известный в мире аферист заключает сделку с «Командой изгоев», которые грабят богатых и отдают деньги бедным, и вместе с ними нацеливается на крупнейшее хранилище золотых слитков. В главной роли снялся экс-агент 007 Пирс Броснан.

Кадр из фильма "Ограбление по-джентльменски"
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