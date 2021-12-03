Удивительные подвиги штрафников Красной Армии на фронте

О подвигах штрафных частей Красной Армии, которые направлялись на самые опасные участки фронта, существует множество художественных книг, фильмов и сериалов. Но какие реальные подвиги штрафников, задачей которых были атакующие действия и сдерживание превосходящих сил противника, описывают исследователи и мемуаристы?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Оборона Сталинграда

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В период Сталинградской битвы за проявленное мужество были освобождены от наказания 1023 человека, воевавшие в нескольких штрафных ротах 64-й армии. Речь идёт о рядовых и сержантах.К сожалению, историки не уточняют, в каких именно битвах отличились эти солдаты, однако известно, что 64-я армия вела бои в районе реки Цимля, впоследствии на среднем и внутреннем обводах Сталинграда, к югу и юго-западу от города.

Примечательно, что 134 штрафника 64-й армии получили медали «За боевые заслуги» и «За отвагу», 17 человек – орден Красной Звезды и по одному человеку - орден Ленина и Отечественной войны II степени.

Курская битва: «Банда Рокоссовского» в деле

Немцы называли 8-й Отдельный штрафной (офицерский) батальон «Бандой Рокоссовского». Данное подразделение было сформировано исключительно из офицеров, которые ранее побывали в плену. Их мужество сыграло огромную роль на Курской дуге, где штрафникам выпало сражаться в районе станции Поныри. Этот бой получил название Сражения на северном фасе Курской дуги.

Несмотря на яростный огонь со стороны сил Вермахта, штрафники не отступили ни на пядь земли, удержав вверенные им окопы.

"Другие, обычные части, отходили на этом участке в районе Понырей на 10–12 км, а наш батальон устоял и был переброшен на другой участок Дуги, для наступления в сторону Тросны на Орёл", - вспоминал ветеран войны Семён Басов.

За «решительность, мужество и героизм», проявленные в бою, Басова, как и других офицеров из «Банды Рокоссовского», восстановили в правах и вернули на прежнюю должность.

Битва за Ленинград: из штрафников в герои

Во время битвы у Синявинских высот летом 1943 года отличился боец 14-го отдельного штрафного батальона, бывший лейтенант Владимир Ермак. В «штрафники» он попал за случайное убийство сослуживца. 19 июля Ермак закрыл телом амбразуру немецкого дзота, чем обеспечил успешное завершение разведывательной операции. Боец умер от ран в конце 1943 года, посмертно он получил звание Героя Советского Союза, но в офицерском чине восстановлен не был.

Битва за Днепр: вплавь под огнём

Во время грандиозной по числу жертв Битвы за Днепр, которая началась сразу же после завершения Курской битвы, штрафники были брошены в первые ряды при форсировании главной украинской реки.

Историк Виктор Король писал, что в районе Букринского плацдарма под Киевом солдаты штрафных батальонов переплывали Днепр без переправ, цепляясь за доски и брёвна. Еще одним «подручным средством» были связки из камыша. Форсирование сопровождалось интенсивным огнём со стороны немцев, и тысячи бойцов утонули.

Несмотря на страшныые потери, в т.ч. в штрафных ротах и батальонах, поставленная маршалом Жуковым задача была выполнена – Киев удалось освободить за день до праздника 7 ноября.

Операция «Багратион»: бой за высоту 228,4

Летом 1944 года РККА вела подготовку к наступательной операции «Багратион». Как вспоминал генерал-полковник Василий Шатилов, командовавший 150-й стрелковой дивизией, для контроля над местностью в нынешней Псковской области (Пустошкинский район) войскам необходимо было занять высоту 228,4 «Заозерная». С неё открывалась видимость на 10-15 километров вперёд. Для подкрепления из 79 корпуса были присланы две штрафные роты численностью около 500 человек.