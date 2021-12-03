Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 73.74EUR 83.24
Войти в почту
2 часа назад

Лучшие фильмы с соблазнительной Амандой Сайфред

Одной из самых сексуальных блондинок Голливуда, актрисе Аманде Сайфред 3 декабря исполнилось 36 лет. В день ее рождения «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды.

Аманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и другие в комедийной мелодраме о молодой девушке Софи, которая приглашает на свадьбу троих своих возможных отцов.
1/7 Аманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и другие в комедийной мелодраме о молодой девушке Софи, которая приглашает на свадьбу троих своих возможных отцов.
Фото: Кадр из фильма "Мамма Mia!"
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Драма о любви юной студентки и спецназовца, которые выражают свои чувства в письмах. Правда, для Джона существует понятие «долг», которое его вынуждает остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему жениться на возлюбленной.
2/7 Драма о любви юной студентки и спецназовца, которые выражают свои чувства в письмах. Правда, для Джона существует понятие «долг», которое его вынуждает остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему жениться на возлюбленной.
Фото: Кадр из фильма "Дорогой Джон"
В руки юной Софи попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная девушка разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного.
3/7 В руки юной Софи попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная девушка разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного.
Фото: Кадр из фильма "Письма к Джульетте"
Фантастический триллер о мире, в котором время становится единственной валютой в обществе. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные обречены сражаться за жизнь.
4/7 Фантастический триллер о мире, в котором время становится единственной валютой в обществе. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные обречены сражаться за жизнь.
Фото: Кадр из фильма "Время"
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Известный писатель, потеряв жену, остается вдвоем с малолетней дочерью. После трагедии у него начинаются судороги и психическая нестабильность, поэтому девочку отдают тете и дяде. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственными проблемами.
5/7 Известный писатель, потеряв жену, остается вдвоем с малолетней дочерью. После трагедии у него начинаются судороги и психическая нестабильность, поэтому девочку отдают тете и дяде. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственными проблемами.
Фото: Кадр из фильма "Отцы и дочери"
Успешная, но уже пожилая бизнесвумен Хэриетт еще при жизни решает подготовить собственный идеальный некролог. Она нанимает журналистку, которой поручает описать свой жизненный путь, однако та обнаруживает, что нет ни одного человека, который мог бы сказать о Хэриетт хотя бы одно хорошее слово...
6/7 Успешная, но уже пожилая бизнесвумен Хэриетт еще при жизни решает подготовить собственный идеальный некролог. Она нанимает журналистку, которой поручает описать свой жизненный путь, однако та обнаруживает, что нет ни одного человека, который мог бы сказать о Хэриетт хотя бы одно хорошее слово...
Фото: Кадр из фильма "Последнее слово"
Трогательная история пса по кличке Энцо, который любит скорость, рассказывающая о его отношениях с хозяевами и окружающими людьми, дружбе и преданности.
7/7 Трогательная история пса по кличке Энцо, который любит скорость, рассказывающая о его отношениях с хозяевами и окружающими людьми, дружбе и преданности.
Фото: Кадр из фильма "Невероятный мир глазами Энцо"

«Мамма Mia!» (2008)

Видео дня

Аманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и другие в комедийной мелодраме о молодой девушке Софи, которая приглашает на свадьбу троих своих возможных отцов. Очаровательный мюзикл под песни группы ABBA и звездным актерским составом!

«Дорогой Джон» (2010)

Проникновенная драма по книге Николаса Спаркса о любви юной студентки и спецназовца, которые выражают свои чувства в письмах. Правда, для Джона существует понятие «долг», которое его вынуждает остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на возлюбленной. Это отдаляет их друг от друга и письма от избранницы солдата приходят все реже и реже…

«Письма к Джульетте» (2010)

В руки молодой американки Софи попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная девушка разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Внук, сопровождающий леди в поездке, считает эту затею авантюрой, но внезапно он влюбляется в Софи…

«Время» (2011)

Джастин Тимберлейк и Аманда Сайфред в фантастическом триллере о мире, в котором время становится единственной валютой в обществе. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные обречены сражаться за жизнь. Бунтарь из гетто Уилл несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и теперь вынужден, захватив в плен богатую наследницу, пуститься в бега.

«Отцы и дочери» (2014)

Известный писатель Джейк Дэвис, потеряв жену в автокатастрофе, остается вдвоем с малолетней дочерью. После трагедии у него начинаются судороги и психическая нестабильность, поэтому девочку отдают тете и дяде, пока ее отец проходит курс лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственными проблемами.

«Последнее слово» (2016)

Успешная, но уже пожилая бизнесвумен Хэриетт еще при жизни решает подготовить собственный идеальный некролог. Она нанимает журналистку, которой поручает описать свой жизненный путь, однако та обнаруживает, что нет ни одного человека, который мог бы сказать о Хэриетт хотя бы одно хорошее слово. Бизнесвумен остается только построить новый план действий, который полностью изменит жизнь обеих героинь.

«Невероятный мир глазами Энцо» (2019)

Трогательная история пса по кличке Энцо, который любит скорость, рассказывающая о его отношениях с хозяевами и окружающими людьми, дружбе и преданности. Гонщик Дэнни Свифт решил завести питомца и выбирает себе милого, озорного щенка, который становится его верным другом. Вместе они знакомятся с девушкой Евой и пускаются в приключения.

Фильмы,Фото,Дорогой Джон,Мамма MIA!,Время,Письма к Джульетте,Джейк Дэвис,Николас Спаркс,Аманда Сайфред,Пирс Броснан,Мерил Стрип,Колин Ферт,Джастин Тимберлейк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители