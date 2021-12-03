Одной из самых сексуальных блондинок Голливуда, актрисе Аманде Сайфред 3 декабря исполнилось 36 лет. В день ее рождения «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезды.

«Мамма Mia!» (2008)

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Аманда Сайфред, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт и другие в комедийной мелодраме о молодой девушке Софи, которая приглашает на свадьбу троих своих возможных отцов. Очаровательный мюзикл под песни группы ABBA и звездным актерским составом!

«Дорогой Джон» (2010)

Проникновенная драма по книге Николаса Спаркса о любви юной студентки и спецназовца, которые выражают свои чувства в письмах. Правда, для Джона существует понятие «долг», которое его вынуждает остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на возлюбленной. Это отдаляет их друг от друга и письма от избранницы солдата приходят все реже и реже…

«Письма к Джульетте» (2010)

В руки молодой американки Софи попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная девушка разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Внук, сопровождающий леди в поездке, считает эту затею авантюрой, но внезапно он влюбляется в Софи…

«Время» (2011)

Джастин Тимберлейк и Аманда Сайфред в фантастическом триллере о мире, в котором время становится единственной валютой в обществе. И вот богатые становятся практически бессмертными, а бедные обречены сражаться за жизнь. Бунтарь из гетто Уилл несправедливо обвинен в убийстве с целью грабежа времени и теперь вынужден, захватив в плен богатую наследницу, пуститься в бега.

«Отцы и дочери» (2014)

Известный писатель Джейк Дэвис, потеряв жену в автокатастрофе, остается вдвоем с малолетней дочерью. После трагедии у него начинаются судороги и психическая нестабильность, поэтому девочку отдают тете и дяде, пока ее отец проходит курс лечения. 25 лет спустя выросшая дочь писателя работает социальным работником, вспоминает детство и пытается справиться с собственными проблемами.

«Последнее слово» (2016)

Успешная, но уже пожилая бизнесвумен Хэриетт еще при жизни решает подготовить собственный идеальный некролог. Она нанимает журналистку, которой поручает описать свой жизненный путь, однако та обнаруживает, что нет ни одного человека, который мог бы сказать о Хэриетт хотя бы одно хорошее слово. Бизнесвумен остается только построить новый план действий, который полностью изменит жизнь обеих героинь.

«Невероятный мир глазами Энцо» (2019)