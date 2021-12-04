Режиссер Ридли Скотт нецензурно ответил на критику Антона Долина

Долин опубликовал на своем YouTube-канале новый выпуск программы «Радио Долин». Он посвящен творчеству британского кинорежиссера, известного по фильмам «Гладиатор», «Бегущий по лезвию», «Марсианин» и другим кинолентам.

Фото: BadComedian / YouTube BadComedian / YouTube

Кинокритику удалось взять интервью у самого Скотта. В разговоре Долин отметил, что фильм «Последняя дуэль» обладает гораздо большим реализмом, чем предыдущие работы режиссера — «Робин Гуд» и «Царство небесное». Режиссер с ним не согласился и нецензурно ответил на критику.

«Сэр, пошел ты. Спасибо большое, но пошел ты (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.)», — заявил кинодеятель.