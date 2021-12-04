"Негодяи": почему фильм "Дом Гуччи" вызвал скандал

В России 2 декабря состоялась премьера фильма "Дом Гуччи" режиссера Ридли Скотта. Картина спровоцировала скандал и оскорбила представителей знаменитого семейства. Подробнее — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дом Гуччи" Кадр из фильма "Дом Гуччи"

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Создатели фильма заявили, что это "настоящая история", однако наследников бизнесмена Альдо Гуччи, который возглавлял компанию с 1953 года по 1986 год, возмутило то, как показана семья. В открытом письме, опубликованном агентством ANSA, они написали, что представители династии представлены "негодяями, невежественными и бесчувственными к окружающему миру". Несмотря на то, что бренд не принадлежит семье уже более 30 лет, по словам Патриции Гуччи, это "оскорбляет наследие".

"Это 70 лет истории нашей семьи, да, компания больше нам не принадлежит, но история остается нашей", — сказала она в интервью ТАСС.

Кроме того, представителям династии не понравилось, как изображена Патриция Реджани, отсидевшая 18 лет за заказное убийство в 1995 году:

"[Патриция Реджани] не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре. Не может быть ничего более далекого от истины".

По мнению Патриции Гуччи, создатели картины могли обратиться к ним за консультацией перед тем как выбирать актеров и проводить съемки, но они этого не сделали. Кроме того, она считает, что режиссер "украл имя семьи, чтобы нажиться на нем".

Режиссер фильма Ридли Скотт ответил на обвинения семьи:

"Я не буду в это ввязываться. Хочу напомнить, что один Гуччи был убит, а другой (Альдо) сидел за уклонение от налогов, так что не надо тут мне говорить, что я наживаюсь на них", — сказал он в интервью BBC Radio 4.

В том числе он вступился за Аль Пачино, выбранного на роль Альдо Гуччи:

"Еще в начале я получил оскорбительные письма, в которых говорилось, что Аль Пачино не подходит на роль Альдо Гуччи. Честно говоря, кто может быть лучше Аль Пачино? Простите! Вам чертовски повезло, что его сыграл лучший актер в мире".

И Джареда Лето, сыгравшего Паоло Гуччи:

"Яркость Паоло была прекрасно передана. И как это может быть оскорбительным?"

Ридли Скотт возразил, что его команда подробно изучила реальные образы персонажей перед тем, как приступить к работе.

Однако сейчас 10 наследников дома Гуччи общаются с адвокатами и не исключают, что подадут на создателей картины иск в суд: