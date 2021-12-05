Фильмы, которые отлично зайдут после бурных вечеринок

Три девушки узнают, что у них один парень на троих, агент ФБР объединяется со знаменитым грабителем, чтобы поймать искусную мошенницу: «Рамблер» собрал фильмы, которые отлично подойдут для того, чтобы расслабиться воскресным вечером.

Фото: Кадр из фильма "Другая женщина" Кадр из фильма "Другая женщина"

«Новый парень моей мамы» (2008)

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Комедия с Антонио Бандерасом и Мег Райан в главных ролях. По сюжету агент ФБР Генри Дюранд узнает, что бойфренд его мамы некий Томми – международный преступник, который занимается похищением предметов искусств. И теперь ему придется за ним шпионить.

«Письма к Джульетте» (2010)

В руки молодой американки Софи попадает затерявшееся с начала 60-х письмо, в котором некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная девушка разыскивает пожилую англичанку и вдохновляет ее приехать в Италию на поиски давно потерянного возлюбленного. Внук, сопровождающий леди в поездке, считает эту затею авантюрой, но внезапно он влюбляется в Софи…

«Другая женщина» (2014)

Комедия о женской дружбе без соперничества, в которой три главные героини узнают, что у них один парень на троих. Будучи не в силах смириться с таким положением дел, обманутые женщины жаждут крови и вынашивают план мести. В главных ролях: Кэмерон Диаз, Лесли Манн, Кейт Аптон и Николай Костер-Вальдау.

«Как женить холостяка» (2018)

Романтическая комедия в духе Вуди Аллена, которая доказывает, что от ненависти до любви один шаг. По сюжету закоренелый холостяк в исполнении Киану Ривза и настоящая сердцеедка в исполнении Вайноны Райдер приглашены на одну свадьбу и странным образом везде оказываются вместе: в самолете, такси, соседних номерах и за столом. Совпадение ли это?

«Богемская рапсодия» (2018)

Сенсационный байопик, который рассказывает об истории создания легендарной группы Queen и трагедии жизни ее вокалиста Фредди Меркьюри. Фильм оценят не только фанаты творчества музыкантов, но и те, кому сейчас не хватает волшебного пинка для великих свершений. Главную роль исполнил Рами Малек.

«Холоп» (2019)

Чтобы исправить своего сына, заигравшегося в красивую и богатую жизнь, отец идет на крайние меры и придумывает гениальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а его сын попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Кстати, комедия стала самым кассовым российским фильмом в истории, а главную роль в ней исполнил Милош Бикович.

Кадр из фильма "Холоп"

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.