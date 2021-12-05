Аудиосервис СберЗвук стал победителем Всероссийской интернет-премии Прометей-2021

СберЗвук (компания входит в экосистему Сбера) стал лауреатом премии Прометей-2021. Аудиосервис получил награду в номинации “Развлечения, отдых и туризм” за лайфстайл-подкаст с полнометражным видео сопровождением “Быть Человеком”. В этом году за выход в финал боролись более 100 проектов со всей России.

Жюри интернет-премии «Прометей-2021» огласило победителей, подведя итоги голосования, которое длилось с 15 по 30 ноября. Победители определялись по 10 основным номинациям: «Наука и образование», «Технологии и инновации», «Культура и искусство», «Власть и государство», «Общественная деятельность», «Развлечения, отдых, туризм», «Спорт, здоровый образ жизни», «СМИ», «Здравоохранение» и «Экономика и бизнес».

Видео дня

По сценарию шоу-подкаста от СберЗвука “Быть человеком” ведущая Юлия Барановская и ее гости выбирают карточки. На одних — изображены их фотографии из разных периодов жизни: детство, юность и недавнее прошлое, на других — темы для историй этого времени. Карточки задают вектор откровенному разговору, создавая доверительную атмосферу, в которой звучат личные секреты и неожиданные признания. Видеоформат создает эффект присутствия и позволяет каждому почувствовать себя в одной комнате со звездой — участником шоу.

Гостями подкаста “Быть Человеком” с Юлией Барановской в 2021 году уже стали российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, певец Эмин, певица Слава и Валерия.

Жизнь непредсказуема и прекрасна: с нами случаются удивительные истории, иногда мы делаем сложный выбор и совершаем неоднозначные поступки. Люди не идеальны, и у каждого есть свой опыт. В искреннем подкасте «Быть человеком» Юлия Барановская и ее звездные гости говорят о том, как быть и оставаться человеком в любой ситуации. Хронометраж одного эпизода составляет около 45 мин. Подкаст выходит с периодичностью раз в две недели по четвергам

Руководитель редакции аудиосервиса СберЗвук