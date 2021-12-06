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1 час назад

Что смотреть в кино с 9 декабря

История принцессы Дианы, новое прочтение старого мюзикла и другие заметные премьеры в подборке “Рамблера”.

Что смотреть в кино с 9 декабря
Фото: Кадр из фильма "Спенсер"Кадр из фильма "Спенсер"

"Спенсер"

Видео дня

Рождество 1991 года в королевской семье. Брак принца Чарльза и Дианы близок к краху, но монаршие особы все еще стараются сохранять видимость идеальной семьи. Только сама Диана не в силах больше продолжать эту игру и хочет удалить фальшь из своей жизни, сообщив супругу о своем решении уйти из семьи.

"Вестсайдская история"

Знаменитый бродвейский мюзикл (переложение “Ромео и Джульетты” Шекспира) в свое время наделал много шума, став настоящим прорывом в киномюзиклах. Теперь за экранизацию классики взялся Стивен Спилберг. Режиссер представит на суд зрителя свою первую попытку создания полнометражного киномюзикла, переосмыслив старую историю для нового поколения.

"Мафия: Смертельная игра"

Ежегодно в течение десяти лет Джованни приносит в дом дяди Анджело, боссу бруклинской мафии, торт, чтобы отметить годовщину смерти своего отца. Отправившись вновь в трагическую дату к Анджело с коробкой сладкого гостинца, молодой человек становится свидетелем убийства. После этого Джованни узнает об истинной причине гибели отца и понимает, что впутался в очень опасную игру мафиозных кланов, ценой за которую может стать его собственная жизнь.

"Море волнуется раз"

Фильм Николая Хомерики, премьера которого состоялась в сентябре 2021 года на кинофестивале “Кинотавр”. Картина получила главный приз фестиваля, а Ольга Бодрова (дочь Сергея Бодрова-младшего), исполнившая главную роль, была удостоена награды за лучшую женскую роль. Влюбленные подростки Саша и Коля сбегают жить в домик посреди леса. Они видят мир счастливыми глазами, думают, что их окружает только прекрасное, они сосредоточены друг на друге. Но однажды в лесу они обнаруживают еще одну хижину, обитатели которой (мужчина и женщина) очень напоминают самих юных влюбленных. Кроме того, счастливое существование вдали от людей то и дело нарушают ночные кошмары Саши: ей снится, как город поглощает гигантская волна.

"Большой красный пес Клиффорд"

Школьница Эмили получает в подарок очаровательного щенка с удивительной красной шерстью. Никто и представить не может, что буквально за сутки забавный малыш вырастет в огромного трехметрового гиганта. Эмили и ее дядю Кейси ждут невероятные приключения и возможность переосмыслить некоторые моменты жизни, благодаря красношерстному Клиффорду.

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