Назад в прошлое: современные фильмы о безумных 60-х

1960-е — время новых, радикальных и захватывающих открытий. Борьба против расовой дискриминации, гангстерские преступления и свобода творчества — все это в подборке "Рамблера" о безумных 60-х.

Фото: Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо" Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"

"Прошлой ночью в Сохо" (2021)

Кадр из фильма "Прошлой ночью в Сохо"

Начинающий модельер Элли в отличие от своих сверстниц обожает 60-е. Она уверена в том, что именно в эту эпоху должна была жить. Неудивительно, что девушке представляется возможность магическим образом перенестись в прошлое. Более того, она оказывается в обличии эффектной блондинки по имени Сэнди, которая пытается построить карьеру певицы. Пока каждую ночь Элли перевоплощается в Сэнди и проживает бурную жизнь в старом Лондоне, днем она, вдохновившись событиями ночи, будет создавать уникальные романы. Пока внезапно ее места не превратится в кошмар.

"Легенда" (2015)

Братья-близнецы Рональд и Реджинальд Крэй держат практически весь Ист-Энд, и доминируют над любыми другими преступниками. Список дел, которыми они насолили государству, невозможно перечислить: рэкет, грабежи, поджоги, убийства, контрабанда. Любой, кто посмеет хотя бы подумать о том, чтобы поднять головы выше их, моментально становится проблемой, которую браться решают одним лишь приказом. В центре событий встанут непростые взаимоотношения преступных родственников, главной проблемой которых является нестабильная психика одного из них.

"Зеленая книга" (2018)

После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли, утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.

"Я соблазнила Энди Уорхола" (2006)

Красавица Эди выросла в богатой семье все свое время она провела в шикарном особняке. Но учебы в Гарварде ей показалось мало, и она уезжает в Нью-Йорк. В большом городе она быстро находит свое место и знакомится со звездой XX века — писателем, режиссером, художником, а также дизайнером Энди Уорхолом. Звезда поп-арта знакомит ее со своим миром и открывает новую сторону творчества, так она и попадает в его Фабрику. Девушка становится его восходящей звездой, музой и в то же время делает прекрасную карьеру актрисы и модели.

"Прислуга" (2011)