Фильмы, в которых актеры покорили зрителей, сыграв женщин

Это сейчас мужчин, переодевающихся в женщин, стали притеснять и взывать к морали, а ведь недавно именно они радовали публику. Предлагаем вспомнить фильмы, в которых актерам невероятно хорошо удались женские роли.
Советскому режиссеру удалось гениально экранизировать повесть писательницы из Британии. Все персонажи в этом фильме были хороши, причем не только положительные. Олегу Табакову удалось органично вжиться в роль неприятной няни. Юфимия Эндрю была полной противоположностью чудесной во всех смыслах Мэри Поппинс и, конечно же, вызывала эмоции у зрителя.
Александр Калягин играл главную роль в этом фильме. Антураж, музыка и сюжет были настолько необычны и интересны, что лента оказалась обреченной на успех. Многие фразы героев разлетелись на цитаты, которые хорошо известны современным зрителям.
У маленького Феди Стукова роль не была главной, но сыгранную им Ирочку зрители просто не могли не запомнить. Многие отмечали интересную находку Михалкова, который пригласил в свой фильм не девочку-актрису, а именно мальчика. Позже Никита Сергеевич отмечал, что девочки, приходившие на пробы, казались ему неубедительными в роли вздорной и агрессивной Иришки.
Именно тогда он вспомнил про Федю, с которым работал ранее. Михалков отметил, что юный актер подошел ему не только из-за типажа. Будучи мальчиком, он мог выдать нужные агрессивные эмоции.
Детская сказка нравилась не только советским зрителям. Детям за границей она понравилась не меньше. Они сопереживали главной героине, а Баба Яга вызывала двоякие чувства. С одной стороны, она была страшной и пугала своим внешним видом. С другой, сквозь эту оболочку было видно, что глубоко в душе она доброй.
Многие критики называли эту Бабу Ягу лучшей, среди воплощенных на экране, а сыграл ее Георгий Милляр.
В зарубежном кино было немало историй, когда главные герои переодевались в женщин. Зрители прекрасно помнят Тони Кертиса и Джека Леммона, сыгравших в компании с Мэрилин Монро, Чарли Чаплина и многих других. Но особенно тепло они относятся к фильму «Миссис Даутфайр».
История мужчины, который решил ради общения с детьми устроиться в дом к бывшей жене, понравилась многим. Сюжет и актерскую игру оценили высшей наградой – Оскаром. Также команда удостоилась статуэтки Золотого глобуса. Роль няни миссис Даутфайр сыграл Робин Уильямс.