Фильмы, в которых актеры покорили зрителей, сыграв женщин

Это сейчас мужчин, переодевающихся в женщин, стали притеснять и взывать к морали, а ведь недавно именно они радовали публику. Предлагаем вспомнить фильмы, в которых актерам невероятно хорошо удались женские роли.

Фото: Кадр из фильма "Родня" Кадр из фильма "Родня"

"Мэри Поппинс, до свидания!"

Кадр из фильма

Советскому режиссеру удалось гениально экранизировать повесть писательницы из Британии. Все персонажи в этом фильме были хороши, причем не только положительные. Олегу Табакову удалось органично вжиться в роль неприятной няни. Юфимия Эндрю была полной противоположностью чудесной во всех смыслах Мэри Поппинс и, конечно же, вызывала эмоции у зрителя.

"Здравствуйте, я ваша тетя!"

Кадр из фильма

Александр Калягин играл главную роль в этом фильме. Антураж, музыка и сюжет были настолько необычны и интересны, что лента оказалась обреченной на успех. Многие фразы героев разлетелись на цитаты, которые хорошо известны современным зрителям.

"Родня"

Кадр из фильма

У маленького Феди Стукова роль не была главной, но сыгранную им Ирочку зрители просто не могли не запомнить. Многие отмечали интересную находку Михалкова, который пригласил в свой фильм не девочку-актрису, а именно мальчика. Позже Никита Сергеевич отмечал, что девочки, приходившие на пробы, казались ему неубедительными в роли вздорной и агрессивной Иришки.

Именно тогда он вспомнил про Федю, с которым работал ранее. Михалков отметил, что юный актер подошел ему не только из-за типажа. Будучи мальчиком, он мог выдать нужные агрессивные эмоции.

"Морозко"

Кадр из фильма

Детская сказка нравилась не только советским зрителям. Детям за границей она понравилась не меньше. Они сопереживали главной героине, а Баба Яга вызывала двоякие чувства. С одной стороны, она была страшной и пугала своим внешним видом. С другой, сквозь эту оболочку было видно, что глубоко в душе она доброй.

Многие критики называли эту Бабу Ягу лучшей, среди воплощенных на экране, а сыграл ее Георгий Милляр.

"Миссис Даутфайр"

Кадр из фильма

В зарубежном кино было немало историй, когда главные герои переодевались в женщин. Зрители прекрасно помнят Тони Кертиса и Джека Леммона, сыгравших в компании с Мэрилин Монро, Чарли Чаплина и многих других. Но особенно тепло они относятся к фильму «Миссис Даутфайр».