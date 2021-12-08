Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 74.14EUR 83.71
Войти в почту
3 часа назад

Фильмы, в которых актеры покорили зрителей, сыграв женщин

Это сейчас мужчин, переодевающихся в женщин, стали притеснять и взывать к морали, а ведь недавно именно они радовали публику. Предлагаем вспомнить фильмы, в которых актерам невероятно хорошо удались женские роли.

Фильмы, в которых актеры покорили зрителей, сыграв женщин
Фото: Кадр из фильма "Родня"Кадр из фильма "Родня"

"Мэри Поппинс, до свидания!"

Кадр из фильма

Советскому режиссеру удалось гениально экранизировать повесть писательницы из Британии. Все персонажи в этом фильме были хороши, причем не только положительные. Олегу Табакову удалось органично вжиться в роль неприятной няни. Юфимия Эндрю была полной противоположностью чудесной во всех смыслах Мэри Поппинс и, конечно же, вызывала эмоции у зрителя.

"Здравствуйте, я ваша тетя!"

Кадр из фильма

Александр Калягин играл главную роль в этом фильме. Антураж, музыка и сюжет были настолько необычны и интересны, что лента оказалась обреченной на успех. Многие фразы героев разлетелись на цитаты, которые хорошо известны современным зрителям.

"Родня"

Кадр из фильма

У маленького Феди Стукова роль не была главной, но сыгранную им Ирочку зрители просто не могли не запомнить. Многие отмечали интересную находку Михалкова, который пригласил в свой фильм не девочку-актрису, а именно мальчика. Позже Никита Сергеевич отмечал, что девочки, приходившие на пробы, казались ему неубедительными в роли вздорной и агрессивной Иришки.

Именно тогда он вспомнил про Федю, с которым работал ранее. Михалков отметил, что юный актер подошел ему не только из-за типажа. Будучи мальчиком, он мог выдать нужные агрессивные эмоции.

"Морозко"

Кадр из фильма

Детская сказка нравилась не только советским зрителям. Детям за границей она понравилась не меньше. Они сопереживали главной героине, а Баба Яга вызывала двоякие чувства. С одной стороны, она была страшной и пугала своим внешним видом. С другой, сквозь эту оболочку было видно, что глубоко в душе она доброй.

Многие критики называли эту Бабу Ягу лучшей, среди воплощенных на экране, а сыграл ее Георгий Милляр.

"Миссис Даутфайр"

Кадр из фильма

В зарубежном кино было немало историй, когда главные герои переодевались в женщин. Зрители прекрасно помнят Тони Кертиса и Джека Леммона, сыгравших в компании с Мэрилин Монро, Чарли Чаплина и многих других. Но особенно тепло они относятся к фильму «Миссис Даутфайр».

История мужчины, который решил ради общения с детьми устроиться в дом к бывшей жене, понравилась многим. Сюжет и актерскую игру оценили высшей наградой – Оскаром. Также команда удостоилась статуэтки Золотого глобуса. Роль няни миссис Даутфайр сыграл Робин Уильямс.

Фильмы,Миссис Даутфайр,Родня,Морозко,Здравствуйте, я ваша тетя!,Джек Леммон,Георгий Милляр,Тони Кертис,Мэрилин Монро,Александр Калягин,Робин Уильямс,Чарли Чаплин,Олег Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители