Легенды видеосалонов, за которые в СССР могли посадить

Короткая эпохи видеосалонов на излете Советского Союза успела при этом воспитать целое поколение и до некоторой степени утолить жажду иностранным фильмам, которые из-за цензуры никогда бы не смогли попасть в официальный кинопрокат. Разумеется, власти приняли меры, причем не только административные. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Последнее танго в Париже» Кадр из фильма «Последнее танго в Париже»

Владельцы видеомагнитофонов быстро возмещали затраты на покупку дорогой техники. Первые предприниматели колесили по общежитиям и знакомили неискушенных зрителей с эротикой, боевиками, фантастикой, ужасами. А в детских садах устраивали подпольные просмотры диснеевских мультфильмов — по инициативе самих родителей. Репертуар видеосалонов был настоящим винегретом, поэтому там попадались как достойные, так и второсортные картины. И все это действо зрители наблюдали под знаменитый одноголосый «прищепочный» перевод.

Видео дня

За просмотр фильма платили иногда не только деньгами, но и 228 статьей уголовного кодекса СССР.

Просмотр фильма для взрослых в компании мог попадать под пункт «изготовление, распространение или рекламирование порнографических сочинений» и наказывался сроком лишения свободы до трех лет или штрафом в размере трех минимальных месячных окладов.

Также в статье был пункт о распространении, хранении и демонстрации произведений, пропагандирующих насилие и жесткость. Наказание — срок до двух лет лишения свободы, исправительные работы или штраф. Теоретически под этот пункт попадал просмотр боевика или ужастика.

Также ходили слухи, что вечерами милиционеры по мерцающему свету в окнах определяли, у кого работает видеомагнитофон и обыскивали квартиры. Вот только некоторые фильмы, которые могли обеспечить путевку в места не столь отдаленные.

«Греческая смоковница»

Незатейливая немецкая комедия о студентке Патриции (Бетти Верже), которая решает отдохнуть от осточертевшей учебы в Мюнхене и втайне от родителей отправляется путешествовать автостопом по Греции. В дороге она знакомится с мужчинами, экспериментирует, переживает забавные и непристойные приключения, а в конце концов решает отказаться от свободы ради одного кавалера. Впечатления Патриция записывает на свой портативный магнитофон.

«Эммануэль»

Французская классика жанра о похождениях красотки Эммануэль, которая вместе с мужем-дипломатом скучает в Бангкоке. Муж поощряет любопытство жены, и француженка пускается во все тяжкие. Оглушительный успех ленты привел к появлению целой серии фильмов об Эммануэль и сделал звездой исполнительницу главной роли Сильвию Кристель. Позже она вспоминала, что перед съемками смелых сцен пила шампанское, чтобы раскрепоститься.

«Последнее танго в Париже»

Культовая драма Бернардо Бертолуччи с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях. Что характерно, после съемок актеры перестали общаться с режиссером. Пол является хозяином маленького отеля в Париже и переживает самоубийство своей жены Розы. В день ее смерти он встречает Жанну, которая собирается снять квартиру по соседству. У них завязываются болезненные отношения. Пол запрещает ей рассказывать что-либо о себе, грубит и вообще ведет себя отвратительно. Они даже не знают имен друг друга. В конце концов Жанна пытается разорвать эту связь, а настойчивость Пола приводит к трагедии.

«Крестный отец»

Гангстерская сага Фрэнсиса Форда Копполы, которая вложила новый смысл в выражение «предложение, от которого невозможно отказаться». Семья Корлеоне воюет с другими мафиозными кланами, а самый младший из сыновей Майкл (Аль Пачино), скромный парень и герой войны, превращается в безжалостного босса. В СССР фильм критиковали за романтическое приукрашивание бандитов и образа их жизни. Но советские зрители смотрели трилогию взахлеб.

«Рэмбо-3»