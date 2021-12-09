Россия, водка, север: как ругают и хвалят «Купе номер 6»

«Купе номер шесть» снял финский режиссер Юхо Куосманен, в главной роли — финская актриса Сейди Хаарла. Несмотря на финское производство и факт, что картину выдвинули «Оскар» от Финляндии, критики и зрители называют фильм «одной из самых русских картин в истории».

Фото: Кадр из фильма "Купе номер 6" Кадр из фильма "Купе номер 6"

За что ругают и хвалят неспешную драму о поездке Москва-Мурманск?

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Год: 2021

2021 Страна производства: Финляндия, Эстония, Россия, Германия

Финляндия, Эстония, Россия, Германия Жанр: мелодрама, драма

мелодрама, драма Время: 1 час 47 минут

1 час 47 минут Режиссер: Юхо Куосманен

Юхо Куосманен В ролях: Сейди Хаарла, Юра Борисов

Сюжет: Студентка из Финляндии Лаура уезжает на поезде в Мурманск, чтобы изучать петроглифы и сбежать от невзаимной московской страсти. Девушка делит купе с закрытым и грубым парнем Лехой, который едет на заработки в северную шахту. Что может объединять двоих одиночек, волей судьбы оказавшихся в одном поезде?

Хвалят: понимание русской души

Картина поставлена по мотивам одноименного романа финской писательницы Росы Ликсом. Название не случайно отсылает к чеховской «Палате номер шесть»: автор публично восхищалась русским писателем и его умением увидеть нежность и уязвимость в грубости. Главный герой Леха — не образованный, незатейливый и вечно пьющий простой парень, который, однако, умеет сопереживать и проникается к незнакомке таким чувством, что везет ее то к бабушке, то к океану.

«Очень интересно наблюдать за тем, как финский автор, используя героиню его национальности и субъективную камеру, постигает феномен отношений в поезде и „русскую душу“. Этот уже заезженный термин как нельзя кстати применим к „Купе номер 6“, ведь мало где могло случиться путешествие двух людей в замкнутом пространстве на протяжении пары дней, и мало кто мог так бесцеремонно нарушать личное пространство другого, как Леха», — отзыв с сайта kinopoisk.ru.

Кадр из фильма «Купе номер шесть»

Ругают: стереотипы о русских

Практически все герои картины, кроме Лауры и пары случайных людей, русские. Почти все беспросветно пьют. Те, кто не пьет, с неприкрытым презрением смотрит на окружающих.

«Фильм полон ужасных стереотипов о России, но как только вы их пропускаете, то начинаете искренне наслаждаться им», — отзыв с сайта imdb.com.

Хвалят: актерская игра

Фильм держится на общении двух персонажей — Лауры и Лехи. Исполнителя главной роли Юру Борисова номинировали на «Лучшую мужскую роль» Премии Европейской киноакадемии, а также на подобную номинацию международных фестивалей в Сан-Паоло и Вальядолиде.

«Чем больше времени Лора узнает Леху, тем стремительнее его маска неотесанности начинает сменяться настоящим характером — так что проникнуться соседом по купе, для девушки будет неизбежно. Юра Борисов, выдает на экране свою чарующую простоту, яркое воплощение русской души. В глазах Лехи-работяги таится больше тайны, чем в серых лицах гостей Ирины в Москве. В Лоре (Сейди Хаарлы) видится финская скромность и сдержанность (хоть и не сразу проявленная), а также желание познать прошлое, со своей скандинавской тягой — хороший получился дебют у актрисы», — отзыв с сайта kinopoisk.ru.

Кадр из фильма «Купе номер шесть»

Ругают: сюжетные дыры

Временное пространство картины угадать сложно. В начале чувство, что это конец СССР, затем появляются признаки, что на дворе 1992-1993 год. Леха упоминает картину «Титаник», премьера которой в России состоялась в феврале 1998 года. Лаура смотрит в музее на улицу через жалюзи — элемент декора, который добрался до севера в начале 00-х. Однако время — это условность, которая, хоть и режет глаз, но не мешает раскрытию персонажей.