10 лучших фильмов 2021 года

Крупнейшая база данных о кинематографе IMDb назвала самые популярные фильмы 2021 года. Рейтинг составлялся по количеству просмотров страниц проектов в Сети, но не учитывал кассовые сборы или оценки критиков. Какие картины вошли в топ-10, читайте в материале «Рамблера».

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

История искусного мастера боевых искусств, которого отец в детстве обучил быть убийцей. Шан-Чи перебрался в Сан-Франциско, чтобы жить нормальной жизнью, но там его настигает темное прошлое. Герой оказывается втянут в паутину таинственной организации «Десяти колец».

Кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"

«Круэлла»

Комедийная драма от Disney с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях, события которой разворачиваются в Лондоне 70-х и рассказывают о талантливой мошеннице Эстелле, которая решает сделать себе имя в мире моды любыми способами.

Кадр из фильма "Круэлла"

«Армия мертвецов»

Скромный банковский служащий ведёт непопулярный видеоблог, в котором рассказывает об увлечении всей своей жизни — взломе сейфов. Однажды на него выходит команда разыскиваемых Интерполом преступников и делает ему предложение, от которого невозможно отказаться. После зомби-апокалипсиса в Лас-Вегасе они отправляются в карантинную зону, чтобы взломать три находящихся в Европейских банках легендарных сейфа.

Кадр из фильма "Армия мертвецов"

«Черная вдова»

Фантастический боевик о Наташе Романофф (она же Черная вдова), которая срывает планы Дрейкова по порабощению мира. По сюжету ей придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до того, как она присоединилась к команде Мстителей, и раскрыть опасный заговор.

Кадр из фильма "Черная вдова"

«Годзилла против Конга»

Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гигантской гориллы. Неожиданно они сталкиваются с разъяренной Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Титаны сходятся в эпичной схватке, но это, оказывается, лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

Кадр из фильма "Годзилла против Конга"

«Лига справедливости Зака Снайдера»

Брюс Уэйн заручается поддержкой новой союзницы Дианы Принс, чтобы сразиться с ещё более могущественным противником. Бэтмен и Чудо-женщина набирают команду сверхлюдей для борьбы с пробудившейся угрозой.

Кадр из фильма "Лига справедливости Зака Снайдера"

«Мортал Комбат»

Экшен по видеоигре о команде бойцов Коул Янга, которая готовится к схватке за Землю с Внешним миром, а для этого им нужно раскрыть в себе аркану – могущественную силу души.

Кадр из фильма "Мортал Комбат"

«Вечные»

Вечные – представители расы генетически улучшенных суперлюдей, которые тайно живут на Земле. На протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая ее от монстров. Однако действия Таноса заставили их выйти на свет… В главных ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие.

Кадр из фильма "Вечные"

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Правительственный агент отправляет отряд заключенных из тюрьмы на самоубийственное задание в латиноамериканскую страну, где недавно произошел военный переворот. А чтобы те наверняка не сбежали, каждому в голову вживляется взрывное устройство.

Кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

«Дюна»