«Лучше гор только горы»: 6 фильмов о покорителях высот

Профессионалы штурмуют неприступные вершины во имя мечты, а любители пытаются выжить. «Рамблер» собрал лучшие фильмы о покорителях и пленниках гор.

Фото: Кадр из фильма «Эверест» Кадр из фильма «Эверест»

«Северная стена»

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Стеной Смерти называли северную сторону горы Эйгер в Альпах. Коварная вершина стала магнитом для альпинистов, а Гитлер даже пообещал олимпийские медали первопроходцам. Северная стена стала местом гибели для множества отчаянных скалолазов, а местные спасатели даже отказались работать на этом маршруте. Фильм рассказывает реальную историю четырех альпинистов, которые бросили вызов высоте.

Тони Курц (Бенно Фюрманн) и Андреас Хинтерштойссер (Флориан Лукас) получают увольнительные якобы ради свадьбы Тони. Но в их планах — покорить неприступную Северную стену. Им на пятки наступают австрийцы Вилли Ангерер (Симон Шварц) и Эдди Райнер (Георг Фридрих). В конце концов соперники вынуждены объединиться, чтобы попытаться совершить невозможное и побороть стихию. А внизу их ждут репортеры и Луиза, подруга Тони и Андреаса.

«Между нами горы»

Обстоятельства объединяют ранее незнакомых друг с другом врача Бена и журналистку Алекс. Им обоим нужно срочно попасть в Нью-Йорк: ему необходимо сделать срочную операцию, ей — выйти замуж. Но все рейсы отменены из-за непогоды. Тогда они нанимают небольшой самолет, однако во время полета у пилота случается приступ. Самолет падает в горах, летчик погибает, а Алекс ломает ногу. Сначала они еще рассчитывают на помощь и не решаются покинуть разбитый самолет. Пока Бен чудом не падает в пропасть, Алекс обороняется от пумы. Через неделю они понимают, что у них нет другого выхода, как попытаться спуститься в долину, иначе они погибнут.

«Эверест»

Драма, реконструирующая события экспедиции альпинистов-любителей в 1996 году, которые под руководством профессиональных горных гидов Роба Холла (Джейсон Кларк) и Скотта Фишера (Джейк Джилленхол) решили покорить Джомолунгму. В экспедиции принимал участие и легендарный Анатолий Букреев (Ингвар Эггерт Сигурдссон), который взял одиннадцать восьмитысячников планеты. Штурм Эвереста невероятным напряжением воли становится античной трагедией для всех участников похода.

«Живые»

Фильм рассказывает историю крушения уругвайского самолета над Андами в 1972 году. На борту находились регбисты «Олд Кристианс», их родственники и друзья. Спортсмены летели в Сантьяго на товарищеский матч. Из-за тумана и турбулентности самолет врезался в скалу и упал на плато. Благодаря снегу часть пассажиров выжила, но их страшные испытания только начались. По радио они услышали, что поиски самолета прекращены, так как слишком мало шансов, что кто-то уцелел. Когда еда, найденная в багажном отделении закончилась, перед людьми встал жуткий выбор. Наконец капитан команды Нандо Паррадо (Итан Хоук)и его друг Роберто Канесса (Джош Хэмилтон) решаются на отчаянный переход через горный массив без еды, теплой одежды, карты и снаряжения, чтобы привести помощь к умирающим товарищам.

«127 часов»

И еще одна картина, описывающая реальную, хотя и невероятную историю спасения альпиниста и покорителя каньонов Арона Ралстона (Джеймс Франко). В 2003 году во время очередного похода он застрял в горной расщелине — его руку зажал камень весом более 300 килограммов. Чтобы выбраться из каньона, Ралстону пришлось принять тяжелое решение.

«Вертикаль»

Этот фильм Станислава Говорухина интересен не только участием Владимира Высоцкого, который в своих песнях для картины создал всю мифологию отечественного альпинизма: «Лавины — оружие гор», «Лучше гор могут только горы», «Весь мир на ладони — ты счастлив и нем». Он пронизан духом безнадежного романтизма шестидесятых, несмотря на всю серьезность происходящих событий.