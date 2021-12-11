Фильмы о грязных танцах, которые меняют в жизни все

Чтобы узнать себя, бросить вызов окружающим, почувствовать вкус к жизни и выбраться из трясины отчаяния иногда нужно только танцевать. Подробности — в новой подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Держи ритм» Кадр из фильма «Держи ритм»

«Легкое поведение»

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Изысканная и остроумная мелодрама о конфликте молодой американки с чопорной семьей ее новоиспеченного английского мужа в декорациях двадцатых годов. Ларита (Джессика Бил) и Джон (Бен Барнс) познакомились в Монте-Карло, где американка выиграла «Гран-при Монако». Британец влюбился в раскованную вдову, которая увлекается гонками, и женился. Молодожены приезжают в Англии, где Ларите придется испытать на себе тяжесть всех неписанных правил поведения, принятых в среде британской аристократии. Их олицетворение — ее свекровь миссис Уиттейкер (Кристин Скотт Томас), которая открыто не одобряет брак своего сына. Тем более, что она давно подобрала ему невесту. Вскоре Ларита понимает, что Джон пасует перед своей матерью, а ее своеволие начинает его раздражать. Зато она неожиданно находит понимание и поддержку у свекра — нелюдимого ветерана Первой мировой войны Джеймса Уиттейкера (Колин Фёрт). Скандальное танго на великосветском приеме расставляет все точки в запутанных отношениях героев.

«Грязные танцы»

Малобюджетный кассовый хит, сделавший звездой молодого Патрика Суэйзи. Его герой Джонни развлекает гостей пансионата танцами в паре с Пенни (Синтия Родес). Их выступление видит одна из постоялиц — дочка обеспеченных родителей Фрэнсис по прозвищу Бэби (Дженнифер Грей). Она случайно узнает о том, что Пенни беременна от официанта и не может танцевать. Тогда Фрэнсис предлагает ее заменить, пока Пенни не решит проблему и даже выпрашивает у своего отца деньги для нее. Бэби начинает заниматься с Джонни, молодые люди влюбляются друг в друга, но репутацию Джонни намеренно портит одна из клиенток отеля. Кульминацией становится знаменитый финальный танец пары, который считается одной из самых узнаваемых танцевальных сцен мирового кинематографа.

«Давайте потанцуем»

Старомодная и уютная мелодрама о юристе-трудоголике, который в попытках преодолеть кризис среднего возраста начинает танцевать. Джон (Ричард Гир) поддается порыву и записывается в студию бальных танцев. Его учительница Полина (Дженнифер Лопес) привлекает Джона, хотя женщина держит дистанцию. В это время его жена Беверли (Сьюзан Сарандон) подозревает мужа в измене и даже нанимает частного детектива. Но выяснив, где он пропадает по вечерам, она решает оставить все как есть и даже приходит на любительские соревнования, в которых участвует ее муж в паре с прекрасной Полиной. Танцы помогают Джону разобраться, кого он любит по-настоящему и чего хочет от жизни.

«Держи ритм»

Фильм рассказывает реальную историю профессионального танцора Пьера Дюлэйна, который становится преподавателем в обычной школе для отпетых хулиганов. Молодежь увлечена хип-хопом и ничего не хочет знать о классике. Но Пьер в исполнении великолепного Антонио Бандераса не сдается и специально для них создает уникальный стиль, смешивая бальную классику с элементами хип-хопа. Фильм стоит посмотреть хотя бы ради невероятно чувственного танго Антонио Бандереса и Кати Виршилас.

«Запах женщины»

Этот знаменитый фильм с гениальным Аль Пачино в роли слепого подполковника Фрэнк Слэйда давно вошел в золотой фонд мирового кинематографа. Но не менее легендарной стала сцена танго из этой картины. В дорогом ресторане Фрэнк знакомится и с помощью своего ассистента Чарли (Крис О'Доннелл) общается с девушкой по имени Донна (Габриэль Анвар), которая ждет своего спутника. Фрэнк приглашает Донну на нежный и полный грусти танец. Не будучи кульминацией, этот эпизод впоследствии окажется важным для героя.

«Бурлеск»