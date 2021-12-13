Какие сцены вырезали из фильма "Джентльмены удачи"

О том, что так и не увидели зрители знаменитого фильма, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Джентльмены удачи" Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

13 декабря 1971 года в СССР состоялась премьера фильма, ставшего одним из самых любимых зрителями и обязательных для просмотра в новогодние праздники. Удивительно, но обсуждение уже готовой картины на худсовете прошло довольно мирно. Из “Джентльменов удачи” цензура даже не потребовала ничего вырезать. Но без “кромсания” картины все же не обошлось, и виной тому были вовсе не цензоры, а разные точки зрения создателей фильма.

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Часто режиссером “Джентльменов удачи” зрители называют Георгия Данелию, но это не так. Данелия вместе с Викторией Токаревой были авторами сценария фильма, а также художественным руководителем, постановщиком же картины стал Александр Серый.

Дело в том, что Александр Серый был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений человеку, к которому приревновал свою невесту и отправился в тюрьму. Освободился он досрочно, женился, но, разумеется, в профессию ему было вернуться сложно. Данелия решил помочь другу, с которым вместе учился на режиссерских курсах. Он предложил Серому такой вариант: сам Данелия становится художественным руководителем фильма и пишет сценарий, а снимать его будет Александр. Так друзья и договорились.

Тандем сложился. Все разногласия и спорные моменты быстро и легко решались вместе. За исключением одного момента. Александр Серый планировал включить в фильм еще две песни. Композитор Геннадий Гладков написал одну песню на мотив “Собачьего вальса”, а другая напоминала переделанную “Таганку”. Первую должен был исполнить Георгий Вицин, вторую — Савелий Крамаров. Но Данелия оказался категорически против.

Неизвестно, чем закончилась бы полемика, но Александр Серов тяжело заболел. Монтировал фильм Георгий Данелия, который в итоге и вырезал эти две песни из окончательной версии “Джентльменов удачи”. От них остался только кадр, где герой Вицина Хмырь сидит за роялем и наигрывает “Собачий вальс” и в одной из сцен можно заметить часть гитары, прислоненной к стене, возле героя Савелия Крамарова, на которой он играл, исполняя ту самую вырезанную песню.

Другие интересные факты:

На роли рецидивистов создатели фильма изначально приглашали совсем других актеров. Предполагалось, что подопечных героя Евгения Леонова исполнят Юрий Никулин, Андрей Миронов и Ролан Быков. Однако в силу разных обстоятельств все трое сниматься отказались.

Савелия Крамарова, который пробовался на роль Косого, худсовет сначала забраковал, но Данелии удалось отстоять его кандидатуру. Не позволил он и вырезать возможные сцены с участием актера, когда тот эмигрировал в США. Данелия поступил хитро: заявил, что Крамаров исполнил роль бандита, следовательно, вырезать его из фильма смысла нет.

Радик Муратов, исполнивший роль Василия Алибабаевича, должен был всего лишь сыграть небольшую роль начальника тюрьмы. Одним из главных героев картины он стал, по сути, случайно: группе надо было приступать к съемкам, а исполнителя роли никак не могли найти. Решили попробовать Муратова и все сложилось.