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55 минут назад

Что смотреть в кино с 16 декабря

Долгожданное возвращение Нео и Тринити, разоблачение Человека-паука и другие премьеры недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 16 декабря
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

"Человек-паук: Нет пути домой"

(15 декабря)

Супергерой разоблачен: Мистерио раскрывает миру, что под маской Человека-паука скрывается Питер Паркер. Питер просит помощи у Доктора Стрэнджа, однако что-то идет не так и герои случайно открывают мультивселенную, нарушая ход времени и пространства.

"Матрица: Воскрешение"

После событий, показанных в третьей части франшизы, прошло много времени. Нео живет обычной жизнью, принимает ежедневно две синие таблетки, встречает людей из прошлой жизни, но не узнает их. Но однажды на его пути попадается человек, одетый, как Морфеус… Привычный уклад жизни Нео начинает стремительно меняться и он снова готов бросить вызов огромной корпорации, поработившей умы людей.

"Елки 8"

Давно знакомая все франшиза несколько изменилась: зрители увидят 8 новелл, которые, по утверждению создателей фильма, основаны на реальных событиях. Кроме любимых героев в картине появятся и новые действующие лица. Зрителей ждет много сюрпризов.

"Преступный квест"

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Пятерым охотникам предоставлена элитная услуга: на необитаемом острове они должны выследить и уничтожить игроков. Но в какой-то момент преследователи сами становятся добычей.

"Остров Бергмана"

В 60-х годах прошлого века на шведском острове Форе жил режиссер Ингмар Бергман, здесь же он снял и несколько своих знаменитых картин. На острове он окончил и свои дни. Именно сюда перебирается жить супружеская пара американцев, которые полагают, что в этом месте царит особая атмосфера. Они ищут вдохновения, чтобы писать великолепные сценарии фильмов. Но чем дольше они находятся на острове, тем сильнее начинает для них стираться грань между вымыслом и реальностью.

Фильмы,Ингмар Бергман,
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