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21 минуту назад

Путин назвал фильмы умершего Соловьева символами эпохи

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Сергея Александровича Соловьева. Траурная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Сергей Соловьев был замечательным кинорежиссером, наделенным безграничным талантом и особой творческой свободой. Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи", - отметил Путин, назвав покойного неординарным человеком и настоящим мастером. Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Он — автор картин "Асса" и "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", а также "Нежный возраст", "Анна Каренина", "Сто дней после детства", "Дом под звездным небом", "Одноклассники" и "Мелодии белой ночи". Ранее стало известно, что Соловьев будет похоронен 16 декабря на Троекуровском кладбище.

Путин назвал фильмы умершего Соловьева символами эпохи
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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