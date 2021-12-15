«Чисто английский мираж»: фильмы Прибалтики, которые обожали в СССР

Прибалтийские республики и во времена СССР оставались филиалом заграницы, где все было слегка по-другому. А прибалтийские актеры и характерные пейзажи с дюнами и мызами особенно органично вписывались в экранизации иностранных произведений — и прежде всего, детективов. «Рамблер» вспомнил криминальные истории с привкусом Балтийского моря.

Фото: Рамблер Рамблер

«Мираж»

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Вольная экранизация романа Джеймса Хедли Чейза «Весь мир в кармане». Криминальная история в трактовке Алоиза Бренча приобрела черты социальной драмы.

Джинни Гордон (Мирдза Мартинсоне) ничего не получила после того, как ее отец покончил с собой, ведь в этом случае страховка не выплачивается. Шикарная красотка в нарядах, которые как будто бы сошли со страниц «Vogue», уговаривает бандита Фрэнка Моргана (Регимантас Адомайтис) ограбить инкассаторский автомобиль с тремя миллионами долларов в сейфе. Фрэнк привлекает к делу ветерана Вьетнамской войны Эдда (Интс Буранс), своего друга Джузеппе (Борис Иванов) и бывшего боксера Эла Китсона (Мартиньш Вилсонс), который влюбляется в Джинни. Пятерка начинает действовать, но все сразу идет не по плану. Погнавшись за миражом, они уже не могут повернуть назад.

Эффектные, опасные, раскованные и стильно одетые герои завораживали своим блеском, хотя по сюжету бедствовали. Глядя на них, невозможно было поверить, что эти роскошные актеры знакомы с очередями, дефицитом и неуверенностью в себе. Казалось, они могли жить только в неоновом мире Манхэттена, Лас-Вегаса и Голливудского бульвара.

«Чисто английское убийство»

Да, фильм снят Самсоном Самсоновым на киностудии «Мосфильм». Однако присутствие Файме Юрно, Эугении Плешките и Эйнари Коппеля добавляет этому великолепному детективу изысканный прибалтийский оттенок. «Чисто английское убийство» — экранизация романа Сирила Хейра с явным политически подтекстом, от которого в фильме остались только намеки.

Накануне Рождества в замок старого лорда Уорбека съехались его самые близкие люди — среди них и сын Роберт (Георгий Тараторкин), влюбленная в него подруга детства леди Камилла в исполнении утонченной эстонской модели Файме Юрно, кузен лорда и министр финансов сэр Джулиус (Борис Иванов) и светская львица миссис Карстерс (Эугения Плешките), дочь местного пастора, а ныне жена ближайшего помощника министра. Во время рождественского ужина Роберт говорит тост и умирает, выпив бокал шампанского. Старый замок находится в плену бурана, поэтому официальное расследование берет на себя сержант Роджерс (Эйнари Коппель), охранник сэра Джулиуса, а неофициальное — доктор Ботвинк (Алексей Баталов), который занимается фамильным архивом.

Кадр из фильма «Чисто английское убийство»

«Смерть под парусом»

Еще один шедевр Рижской киностудии. Экранизация романа британского писателя Чарльза Перси Сноу в интерпретации Ады Неретниеце. В эталонном детективе сыграли литовские, латвийские и эстонские актеры, исключение сделали лишь для Марианны Вертинской и Николая Крюкова.

Онколог Роджер Миллз (Ольгерт Дункерс) пригласил на свою яхту друзей, однако через несколько дней его нашли убитым. Под подозрение попадают все гости: сын магната Филипп Уэйд (Янис Паукштелло) со своей подругой Тони Гилмор (Мирдза Мартинсоне), Эвис Лоринг (Марианна Вертинская) со своим женихом Кристофером Тэрентом (Гирт Яковлев), молодой врач Уильям Гарнет (Лембит Ульфсак), клубный завсегдатай Иен Кейпл (Николай Крюков).

В ходе расследования сержанта Берелла (Кальё Кийск) и приятеля Кейпла Финбоу (Антанас Барчас) обнаруживается темное прошлое самого Роджера Миллза.

Кадр из фильма «Смерть под парусом»

«Тайна «Черных дроздов»

Классическая экранизация романа Агаты Кристи «Карман, полный ржи» от Вадима Дербенева. Проницательную мисс Марпл сыграла эстонская актриса Ита Эвер, а сам фильм был снят в Эстонии — на мызах Вазалемма и Кейла-Иоа, а также в парке Кадриорг. Поэтому несмотря на то, что действие происходит в английской глубинке, в пейзажах чувствуется готическое очарование этой приморской страны.

В своем доме был отравлен промышленник-миллионер Джордж Фортескью (Всеволод Санаев). Перед смертью ему подбросили черных дроздов. Убитый находился в сложных отношениях со своими домочадцами, поэтому каждый родственник была заинтересован в его гибели. Вскоре умирает и горничная Глэдис (Ирина Мазуркевич), а потом и хозяйка дома Адель Фортескью (Любовь Полищук), и дело окончательно запутывается.

Кадр из фильма «Загадка Эндхауза»

«Загадка Эндхауза»

Еще одна прибалтийская экранизация Агаты Кристи в трактовке Вадима Дербенева. На этот раз расследование ведут Эркюль Пуаро, которого сыграл Анатолий Равикович и его друг капитан Гастингс (Дмитрий Крылов).

В остальных ролях заняты прибалтийские актеры — Илона Озола, Виргиния Кельмелите, Инара Слуцка, Юозас Будрайтис, Ита Эвер и другие. Пуаро пытается защитить от очередного покушения очаровательную хозяйку поместья, которая слишком беспечно относится к своей безопасности.