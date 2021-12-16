«Человек-паук: Нет пути домой»: как Marvel угодили всем

15 декабря в России состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Многие уже назвали картину новогодним чудом для миллионов зрителей по всему миру, а сама лента уже бьет рекорды в российском прокате.

В первый день премьеры билеты практически на все киносеансы оказались выкуплены. Тому подтверждением оказались данные ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмах в кинозалах). Согласно данным системы, в первый день премьеры фильм собрал больше 239 миллионов рублей. По этой отметке картина обогнала «Веннома 2», который стал самым кассовым фильмом в России в 2021 году. Его общие сборы составили более 2 миллиардов рублей. Однако критики уверены, что новая картина про Человека-паука обгонит предыдущий рекорд Marvel.

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Еще до выхода картины она наделала много шума. Премьеру несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. В начале 2021 года стало известно, что показ фильма запланирован на декабрь, а зрители уже тогда с восторгом говорили о том, что Marvel сделали им отличный подарок на Рождество и Новый год.

Так и получилось. В действительности фильм подарил многим ностальгическую атмосферу. При этом, такое случается нечасто, что удается угодить абсолютно всем.

В картине появляются все три легендарных Человека-паука: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд. Это было главной интригой картины, так как за несколько месяцев до премьеры появился спойлер о том, что в фильме соберутся все актеры, но в трейлере создатели очень органично обошли эту тему.

Стоит отметить и то, как органично все три Человека-паука вписались в сюжет. Их не ввели с помощью банального неожиданного появления. Сюжет нужно было закрутить так, чтобы друзья Человека-паука призвали их. Да и сама идея мультивселенных близка и интересно многим.

В фильме отлично обыграли все знаковые события для трех Человеков-пауков, но одним из самых ярких моментов оказалось спасение Эм-Джей из вселенной Тома Холланда. За ней прыгнул Эндрю Гарфилд, которому в его вселенной возлюбленную спасти не удалось.

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Главная мысль фильма помогает зрителям ощутить собственную мораль. Том Холланд как благородный супергерой ставит под удар себя, друзей и мир ради того, чтобы помочь злодеям из других вселенных вновь обрести себя. Он помогает им пройти путь до искупления, вернуть им человеческий облик и показать, что их жестокость пошла не из их сердец, а от окружающего мира.

В блокбастерах крайне редко случается такое, что довольными остаются все. И фанаты всех трех актеров, сыгравших супергероя, и фанаты злодеев, и фанаты еще одного актера, сыгравшего супергероя, — Бенедикта Кембербэтча. Его герой Доктор Стрэндж хоть и появляется только в начале и в конце картины и играет довольно комичную роль, он все равно вписывается в фильм, и ему уделено достаточное количество экранного времени. То есть герой в фильме представлен не для того, чтобы повысить рейтинги или ввести еще один сметный поворот во вселенную Marvel.

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»