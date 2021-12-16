3 добрых фильма, которые подарят новогоднее настроение

За две недели до Нового года хочется не праздновать, а доделать всю работу, поесть салатиков и спать. «Рамблер» нашел три добрых и трогательных фильма: они заставят поверить в чудеса даже тех, кто никогда не верил в Деда Мороза.

Фото: Кадр из фильма «Со мною вот что происходит» Кадр из фильма «Со мною вот что происходит»

«Со мною вот что происходит», 2012

Валентин и Артем — два брата: первый не молод и ничего не ждет от жизни, второй — успешный карьерист. 30 декабря братья узнают о смертельном диагнозе отца и спешат увидеть его в последний раз. Трагикомедия с Гошей Куценко и музыкой Микаэла Таривердиева.

«Приходи на меня посмотреть», 2000

Художественный фильм с Олегом Янковским и Екатериной Васильевой повествует о важности каждодневных чудес. Девушка Таня живет в квартире с мамой Софьей Ивановной, которая давно не встает с кресла. Таня переживает, что останется старой девой, проводя вечера в компании больной матери.

В преддверии Нового года Софья Ивановна признается, что хочет уйти из жизни и чтобы ее дочь наконец-то нашла жениха. И, как по мановению волшебной палочки, желания исполняются — но не так, как двое задумывали.

«Реальная любовь», 2003