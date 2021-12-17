В СПЧ прокомментировали утечку письма Сокурова

«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег его передал журналистам. Не нужно устраивать шоу из этой истории», — заявил Брод .

О том, что Сокуров направил обращение председателю СПЧ Валерию Фадееву стало известно 17 декабря. В нем режиссер извинился перед Фадеевым и остальными членами совета за свои высказывания на встрече совета с президентом Владимиром Путиным, заявив, что считает себя лишь гражданином и ремесленником своего цеха.