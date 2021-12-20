Депардье обвинили в изнасиловании дочери друга

Актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Об этом она сообщила в своем Twitter. Истцом выступила дочь друга актера, с которой тот давал уроки мастерства. В одну из репетиций в 2018 году, как утверждает потерпевшая, Депардье изнасиловал ее.

Фото: Daily Storm Daily Storm

«Я – жертва Депардье. Ему предъявлено обвинение больше года назад. Я больше не могу молчать», — написала актриса.

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К сообщению Арнольд приложила изображение с текстом, в котором говорится, что инцидент произошел в августе 2018-го года. Девушка сообщила что «он работает, а я провожу время, пытаясь выжить». Она добавила, что три года пытается жить «не отказываясь от себя».

Артистка утверждает, что 72-летний французский актер с российским гражданством напал на нее в августе 2018 года. С тех пор Арнольд скрывала этот факт, однако больше, по ее словам, не может молчать.

При этом Депардье отвергает выдвинутое обвинение. Его адвокаты пообещали бороться за честное имя актера. Оказалось, что расследование по делу уже проводилось, но в 2019 году его закрыли за недостатком улик. Однако в 2020 оно возобновилось из-за апелляции девушки.

Депардье уже предъявляли аналогичные обвинения в 2018 году. Тогда дело возбудили по требованию актрисы, которой было меньше 30 лет. Ее имя не называлось. Девушка утверждала, что просила у Депардье совета, как улучшить свою игру. По словам актрисы, Депардье домогался ее, когда она приходила к нему домой для «неформальной репетиции пьесы». Сам артист категорически опровергал все обвинения и претензии в свой адрес.

В январе 2013 года Депардье получил российский паспорт. Актер сделал это после того, как французские власти ввели 75-процентный налог на доходы свыше миллиона евро. В феврале того же года Депардье прописался в Саранске и купил квартиру в Грозном. В декабре 2018-го актер также получил прописку в Новосибирске, где зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

30 августа 2020 года Депардье был задержан полицейскими в Париже за пьяную езду на скутере. Актера из участка забирали друзья. Депардье в комиссариате заявил, что больше не хочет быть французом и предпочитает Россию и Владимира Путина.