Что смотреть в кино с 23 декабря

Финал истории последнего богатыря, новый “Зверопой” и другие премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы" Кадр из фильма "Последний богатырь: Посланник тьмы"

"Последний богатырь: Посланник тьмы"

Видео дня

Иван и Василиса готовятся к свадьбе, решая привычные для жениха и невесты проблемы с кольцами, гостями и свадебным путешествием. Все идет хорошо, но накануне важного дня Василису похищают. Иван и его друзья отправляются вызволять невесту, попадая при этом в современную Москву. Действие фильма переносится из сказочного Белогорья в обычный для всех людей город. Но для сказочных персонажей волшебным миром становится как раз Москва. И именно здесь героям предстоит отыскать главного злодея и победить, наконец, Тьму окончательно. Кстати, современная Москва, оказывается, таит в себе множество сюрпризов.

"Зверопой 2"

Премьера первой части мультфильма “Зверопой” состоялась в 2016 году. Мировые сборы картины превысили 635 миллионов долларов, поэтому сразу же было принято решение о том, что сиквелу мультфильма, определенно, быть. И вот, спустя 5 лет, на экраны выходит продолжение истории поющих животных. Приключения друзей-музыкантов, которых собрал в команду коала Бастер Мун, продолжаются. Зрителей увлечет новый поворот сюжета и множество новых хитов.

"Мой папа не подарок"

Семейная комедия о традиционном “противостоянии” отцов и детей. Макс с нетерпением ждет Нового года. Ему важен не сам праздник, а тот факт, что именно в этот день будет проходить косплей-фестиваль геймеров. Он мечтает туда попасть и забрать главный приз, который вручат лучшему игроку. Но на его пути встает Венера, у которой мама-полицейский, да и его собственный отец. Для того, чтобы приблизиться к своей мечте Максу придется обезвредить таинственного злодея, принять участие в гонке супредронов и даже ограбить банк, чтобы спасти отца от банкротства.

"Разыскивается Санта"