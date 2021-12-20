Фильмы, которые научат общаться с детьми

Сбежавшая мать, безработный отец-одиночка и трое детей из приюта – все это в новой подборке кинофильмов о воспитании детей от "Рамблера".
Олив — маленькая девочка, мечтающая одержать победу на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее родные тоже хотят, чтобы мечта малышки осуществилась, но они значительно обременены своими причудами и проблемами, так что мало чем могут помочь ей. Дедушка девочки – единственный человек в семье, кто помогает Олив с подготовкой конкурсу.
Жизнь главного героя Самуэля была проста и беззаботна, пока его бывшая возлюбленная не оставила на его попечение трехмесячного ребенка. Самуэль долгое время находится в поисках матери девочки, но, смирившись, решает воспитывать ее самостоятельно. Позднее, когда отец и дочь налаживают свой быт, появляется исчезнувшая мать, желающая забрать ее у отца.
Элли и Пит — бездетная супружеская пара. Они переезжают в новый уютный пятикомнатный дом. Элли уверена, что здесь найдется место и для ребенка, поэтому уговаривает мужа усыновить одного из приюта. Им очень приглянулась девочка-подросток Лизи. Вот только оказалось, что у нее есть младшие брат и сестра, с которыми ее нельзя разлучать. Так в доме Элли и Пита появилось сразу трое детей. С этого момента их спокойной жизни приходит конец.
Отец-одиночка Крис Гарднер крутится изо всех сил, чтобы у его сына было счастливое детство. Мужчина умен и сообразителен, но его буквально на каждом шагу подстерегают неприятности. Будучи продавцом, он не имеет возможности оплатить квартиру, из-за чего оказывается с ребенком на улице. Кажется, что череда житейских неудач вот-вот сломает оптимистичный настрой героя, но он не спешит сдаваться и решает все поменять, став финансовым брокером.