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2 часа назад

RT назвал неправомерными действия Германии в отношении RT DE

Немецкий медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В исключить телеканал RT DE из своей сетки вещания. Такие действия незаконны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, заявили в пресс-службе RT.

RT назвал неправомерными действия Германии в отношении RT DE
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Российский телеканал считает, что данное решение должно быть пересмотрено в судебном порядке, отметив, что зрители продолжат смотреть RT DE через мобильное приложение или SmartTV.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ФРГ делает все возможное для прекращения вещания телеканала RT DE, причем не имея на это никаких юридических оснований.

Напомним, круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE был запущен 16 декабря. Телеканал в прямом эфире транслирует документальные фильмы, новости и ток-шоу.

Фильмы,Мария Захарова,Eutelsat,МИД,Russia Today,
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