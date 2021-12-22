Как выглядит предстоящий скандинавский боевик «Варяг»

Студия Universal представила первый трейлер предстоящего исторического триллера «Варяг».
Режиссером картины выступил Роберт Эггерс, известный по фильму «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо.
В этот раз Эггерс также собрал звездный ансамбль актеров. Главная роль досталась шведскому актеру Александру Скарсгарду («Большая маленькая ложь» и «Развод в большом городе»). Также в фильме участвуют Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»), Уиллем Дефо («Человек-паук»), Итан Хоук («Общество мертвых поэтов»), Николь Кидман и певица Бьорк. Последняя появится в картине с дочерями — правда, их роль не указана.
«"Варяг" — это эпический триллер о мести, в котором рассказывается, как далеко зайдет принц викингов, чтобы добиться справедливости для своего убитого отца», — указано в описании прокатной студии.
Боевик-триллер расскажет историю принца Амлета — персонажа скандинавских легенд, который мстит дяде за убийство отца. Исторически и по пьесе Шекспира герой более известен как Гамлет. Шекспировской философии в фильме будет немного: режиссер предупреждает, что в «Варяге» множество сцен насилия. Эггерс назвал картину «безусловно самым трудным, что я когда-либо делал, и, безусловно, самым амбициозным».
Подготовка к съемкам началась в декабре 2019/ В марте 2020 года процесс остановили из-за пандемии COVID-19 и возобновили в августе. Завершились съемки спустя год. Практически все сцены были сняты в Ирландии, Северной Ирландии и островах.
Премьера в России запланирована на 28 апреля 2022 года.