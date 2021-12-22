Фильмы с Киану Ривзом, которые не показывают по ТВ

В фильмотеке канадского актера Киану Ривза около 100 ролей. Наибольшую известность ему принесли такие киноленты, как трилогия "Матрица", "Константин: Повелитель тьмы" и "Джон Уик". Но за его плечами множество других, не менее удачных работ, о которых далеко не все знают. "Рамблер" сделал подборку фильмов с Киану Ривзом, которые не показывают по ТВ.
Эллен — двадцатилетняя девушка, страдающая анорексией. Мачеха настаивает, чтобы она прошла курс лечения у доктора Уильяма Бекхэма, который известен своими нетрадиционными методами. Эллен, поддавшись уговорам, отправляется на прием. Доктор настаивает на стационарной программе, и девушка начинает лечение. Она постоянно отпускает саркастические комментарии, направленные против методов Уильяма, но он намерен сделать все, чтобы его пациентка выздоровела.
Фильм рассказывает о подростках, которые практически все время проводят вместе и готовы прийти на помощь друг другу. Но однажды ребятам становится известно, что один из них убил свою девушку. Парень сам привел своих друзей к реке, на берегу которой он совершил преступление и спрятал тело. Теперь каждый из них оказывается перед очень сложным выбором: выполнить гражданский долг, заявив о случившемся в полицию, или спасти своего друга от тюрьмы, сохранив все это в тайне.
Группа буддийских монахов, возглавляемых Ламой Норбу, занимается поиском реинкарнации его учителя Ламы Дордже. Им удается отыскать троих детей, которые предположительно могут быть возможным перевоплощением их учителя. Это мальчик Джесс Конрад из Сиэтла, девочка из элитной индийской семьи и беспризорник из Катманду. Теперь им всем предстоит отправиться в Бутан, где детям необходимо пройти через испытание, которое поможет выяснить, кто же из них является истинной реинкарнацией.
Действия фильма происходят в недалеком будущем в Америке. На планете произошла ужасная катастрофа, забравшая жизни большинства людей. Выжившие стали объединяться в небольшие группы. Одна из таких групп стала каннибалами. Арлин — молодая девушка, которая попала в руки этих людей. Обреченная на гибель, она старается сделать все возможное, чтобы сбежать от группы людоедов. Однажды у нее все-таки появляется надежда на спасение.