Ку-клукс-клан, нацисты и Том Круз: фильмы о сектах

В 2021 году стало известно, что Леонардо Ди Каприо сыграет роль Джима Джонса — лидера секты “Храм народов”. О старте съемок и дате выхода фильма Скотта Розенберга пока информации нет. Если не хотите томиться ожиданием, изучите подборку “Рамблера”, в которой собраны фильмы о сектах и их последователях, основанные на реальных событиях.
Можно ли снять комедию о противостоянии афроамериканца и членов Ку-клукс-клана? А режиссеру Спайку Ли это удалось. Главный герой картины — афроамериканец Рон Сталлворт (Джон Дэвид Вашингтон) вместе с напарником-евреем Флипом Циммерманом (Адам Драйвер) внедряются в ряды секты и всеми силами стараются вывести опасных расистов на чистую воду. В основу сюжета легла биография полицейского из Колорадо, которому удалось не только стать первым темнокожим детективом в Колорадо-Спрингс, но и провернуть ту же схему, что и киногерои.
Том Круз, Джон Траволта, Присцилла Пресли — этих знаменитых на весь мир объединяет вера в саентологию. А документальный фильм-расследование Алекса Гибни поможет ответить на вопросы, связанные с этим религиозным культом. Выход картины спровоцировал скандал со стороны Церкви саентологов. И это наводит на мысли о достоверности фактов, представленных сценаристами и режиссером.
1973 год, Чили. Влюбленная пара оказывается в эпицентре событий, связанных с госпереворотом в стране. Журналиста Даниэля (Даниэль Брюль) арестовывают и отправляют в колонию Дигнидад — поселение, выдающее себя за благотворительное общество. На самом деле, там живут бежавшие из Третьего рейха нацисты. А управляет колонией жестокий проповедник Пауль Шефер, экс-офицер вермахта. Чтобы спасти любимого, в осиное гнездо под видом послушницы отправляется стюардесса Лена (Эмма Уотсон).
Сюжет хоррора Костаса Марсаана пришел на экраны прямиком из сердца Якутии. Больше двухсот лет назад в одной из местных деревень случилась трагедия и жители массово покинули обжитые земли. С тех пор люди поделились на два лагеря: тех, кто верит в злых духов и обходит это место стороной, и тех, кто на свой страх и риск заселяется в дома несмотря ни на что. Чем обернется дерзкая попытка молодой семьи “из города” прижиться в угрюмых краях?
Для тех, кто хотел бы погружаться в историю постепенно — мини-сериал Чепмена Вэя. В центре сюжета фигура индийского религиозного лидера Ошо и его жизнь в США в 80-х годах. Если вам интересно, как санньясины (последователи учения) попытались построить на американской земле утопический город Раджнишпурам, то этот сериал наверняка вас затянет.