Ку-клукс-клан, нацисты и Том Круз: фильмы о сектах

В 2021 году стало известно, что Леонардо Ди Каприо сыграет роль Джима Джонса — лидера секты “Храм народов”. О старте съемок и дате выхода фильма Скотта Розенберга пока информации нет. Если не хотите томиться ожиданием, изучите подборку “Рамблера”, в которой собраны фильмы о сектах и их последователях, основанные на реальных событиях.

Фото: Кадр из фильма "Черный клановец" Кадр из фильма "Черный клановец"

“Черный клановец” (2018)

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Можно ли снять комедию о противостоянии афроамериканца и членов Ку-клукс-клана? А режиссеру Спайку Ли это удалось. Главный герой картины — афроамериканец Рон Сталлворт (Джон Дэвид Вашингтон) вместе с напарником-евреем Флипом Циммерманом (Адам Драйвер) внедряются в ряды секты и всеми силами стараются вывести опасных расистов на чистую воду. В основу сюжета легла биография полицейского из Колорадо, которому удалось не только стать первым темнокожим детективом в Колорадо-Спрингс, но и провернуть ту же схему, что и киногерои.

“Наваждение” (2015)

Том Круз, Джон Траволта, Присцилла Пресли — этих знаменитых на весь мир объединяет вера в саентологию. А документальный фильм-расследование Алекса Гибни поможет ответить на вопросы, связанные с этим религиозным культом. Выход картины спровоцировал скандал со стороны Церкви саентологов. И это наводит на мысли о достоверности фактов, представленных сценаристами и режиссером.

“Колония Дигнидад” (2015)

1973 год, Чили. Влюбленная пара оказывается в эпицентре событий, связанных с госпереворотом в стране. Журналиста Даниэля (Даниэль Брюль) арестовывают и отправляют в колонию Дигнидад — поселение, выдающее себя за благотворительное общество. На самом деле, там живут бежавшие из Третьего рейха нацисты. А управляет колонией жестокий проповедник Пауль Шефер, экс-офицер вермахта. Чтобы спасти любимого, в осиное гнездо под видом послушницы отправляется стюардесса Лена (Эмма Уотсон).

“Иччи” (2020)

Кадр из фильма "Иччи"

Сюжет хоррора Костаса Марсаана пришел на экраны прямиком из сердца Якутии. Больше двухсот лет назад в одной из местных деревень случилась трагедия и жители массово покинули обжитые земли. С тех пор люди поделились на два лагеря: тех, кто верит в злых духов и обходит это место стороной, и тех, кто на свой страх и риск заселяется в дома несмотря ни на что. Чем обернется дерзкая попытка молодой семьи “из города” прижиться в угрюмых краях?

“Дикая-дикая страна” (2018)

Кадр из сериала "Дикая-дикая страна"