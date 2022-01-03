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28 минут назад

Шпионское кино, чтобы смеяться до упаду

Шпионские комедии наверняка понравятся тем, кто любит интриги, зрелищные экшн-сцены и неиссякаемый юмор. “Рамблер” расскажет о некоторых фильмах этого жанра, о которых несправедливо молчат.

Шпионское кино, чтобы смеяться до упаду
Фото: Кадр из фильма "Шпион"Кадр из фильма "Шпион"

“Шпион” (2015)

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Сьюзан Купер (Мелисса Маккарти) бросила работу в школе и устроилась в ЦРУ в надежде когда-нибудь стать великой шпионкой. Вот только время идет, а сказочный шанс все никак не предоставляется. Но случается невероятное: один из лучших шпионов проваливает задание и убивает единственного информатора, который знал, где хранится ядерная бомба. Призрачная надежда обнаружить оружие массового поражения появляется в день, когда разведка узнает о шпионе, который, вероятно, обладает нужной информацией. И знает всех ведущих агентов ЦРУ в лицо. Сможет ли неопытная шпионка Сьюзен, которую прежде никто не воспринимал всерьез, побороть свои страхи и успешно завершить первое задание?

“Рыцарь дня” (2010)

Кадр из фильма "Рыцарь дня"

Одна случайная встреча в аэропорту кардинально меняет жизнь Джун Хэвенс (Кэмерон Диаз). Вместо запланированного путешествия ее ждут погони, перестрелки с агентами ФБР и не исчезающее ощущение, что теперь жизнь на волоске от смерти. Кем окажется ее вынужденный напарник — психом, героем или предателем…

“Напряги извилины” (2008)

Кадр из фильма "Напряги извилины"

Обаятельный Стив Карелл (“Офис”) в неожиданном амплуа. Шпион Максвелл Смарт своей неуклюжестью и детской непосредственностью ставит под сомнение не только собственное прозвище (smart — “сообразительный”), но и едва ли не срывает операцию по обезвреживанию опасной террористической группировки. Чтобы спасти ситуацию, к Смарту приставляют очаровательную и опытную напарницу, Агента 99 (Энн Хэтэуэй). Вместе они отправляются в Россию.

“Значит, война” (2012)

Кадр из фильма "Значит, война"

Завязкой сюжета этой комедии также послужил большой провал. Лучшие друзья и шпионы Франклин Фостер (Крис Пайн) и Так Хенсон (Том Харди) отправляются в Китай. Их цель — поимка международного преступника, который владеет оружием массового уничтожения. Вот только миссия идет не по плану, террорист ускользает, а друзей отстраняют от службы в ЦРУ. Франклину и Таку не остается ничего кроме попытки вернуться к жизни обычного гражданского. Но шпионское прошлое будет преследовать их обоих.

“Шпионы по соседству” (2016)

Кадр из фильма "Шпионы по соседству"

“Шпионить” за соседями у некоторых входит в привычку. А что если в доме через дорогу живут настоящие профессионалы? Правительственные агенты, втянутые в мировой шпионский заговор. Видимо, не так уж они и хороши, если их главную тайну смогла раскрыть обычная американская домохозяйка. Придется ли семье Гэффни расплачиваться за владение секретом шпионов, живущих по соседству?

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