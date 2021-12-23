5 самых дерзких фильмов про идеальные ограбления

Коррумпированные копы, карточный долг и женская группировка — все это в новой подборе "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Восемь подруг Оушена" Кадр из фильма "Восемь подруг Оушена"

"Три девятки" (2016)

Крис Аллен — сотрудник отдела по особо тяжким преступлениям полиции Нью-Йорка. Однажды ему поручают расследовать новое преступление, а в напарники назначают Маркуса Белмонта, с которым у него не очень хорошие отношения. Это дело становится для Криса настоящим испытанием, поскольку ему предстоит столкнуться не только с криминальными авторитетами, но и с продажными копами, которые планируют крупное ограбление. Согласно плану они собираются убить одного из своих коллег, чтобы все наряды города съехались на место преступления, тем самым освободив дорогу грабителям

"Афера века" (2020)

Кадр из фильма "Афера века"

Группа людей решает совершить настоящую аферу века. Они до мельчайших подробностей изучают все нюансы, с которыми могут столкнуться. С четкостью до секунды каждый просчитывает свои действия. Отработав все мелочи, герои отправляются навстречу реальному испытанию. Они собираются ограбить банк, расположенный в шумном Буэнос-Айресе. Проникнув в банк, они берут в заложники всех посетителей и работников. Однако успевает сработать сигнализация, и здание окружает полиция. Вот только никто из них даже не подозревает, что пока идут переговоры, злоумышленники продолжают действовать согласно своему плану.

"Ограбление казино" (2012)

Несколько игроков собрались для подпольной игры в покер. Неожиданно в помещение врываются злоумышленники. Их целью была крупная сумма денег, которую преступники хотели забрать с собой. Ограбление стало причиной появления новых проблем. Большая угроза нависла над всем воровским сообществом. За помощью мафиози решают обратиться к человеку, имя которого Джеки Коган. Он один из немногих, кто действительно может разобраться с подобным заданием. Но в данном случае даже такой профессионал, как Коган, не застрахован от провалов.

"Восемь подруг Оушена" (2018)

Кадр из фильма "Восемь подруг Оушена"

У молодой особы огромный потенциал, и она уверена, что может вполне удачно реализовать себя на воровском поприще. Недолго думая, она собирает под своим началом восемь женщин, каждая из которых является спецом в определенной области. Каждая обладает уникальной способности: кто-то запросто может вскрыть сейф, кто-то хакнуть невероятно сложную систему, а кто-то харизматичен и прекрасно разбирается в человеческой психологии, так что для дамочек не будет такой сложной задачей выкрасть дорогостоящий экспонат из музея.

"Карты, деньги, два ствола" (2013)