Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
7 часов назад

«Поле чудес» продолжит выходить на Первом канале под прежним названием

11:48, 24 декабря 2021, автор: Дмитриев Ю.«Поле чудес» продолжит выходить на Первом канале под прежним названиемРуководство канала решило оставить популярному шоу его название. Ведущего также никто менять не собирается. Около месяца назад в СМИ прошла информация о том, что Первый канал расторгает контракт с телекомпанией «ВИД», владеющей правами на шоу «Поле чудес», и с января 2022 году перезапустит игру под новым названием.Теперь же стало известно, что Первый канал и «ВИД» пришли к определенному консенсусу и закрыли все финансовые споры между собой.А значит, «Поле чудес» продолжит радовать россиян под своим уже привычным на протяжении нескольких десятков лет названием.Что особенно важно, любимец публики Леонид Якубович останется ведущим программы. Хотя ранее не раз ходили слухи о том, что 76-летнему шоумену ищут замену.Источник фото: kino.mail.ru

«Поле чудес» продолжит выходить на Первом канале под прежним названием
Фото: Inc-NewsInc-News
Фильмы,Леонид Якубович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители