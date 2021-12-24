«Поле чудес» продолжит выходить на Первом канале под прежним названием

11:48, 24 декабря 2021, автор: Дмитриев Ю.«Поле чудес» продолжит выходить на Первом канале под прежним названиемРуководство канала решило оставить популярному шоу его название. Ведущего также никто менять не собирается. Около месяца назад в СМИ прошла информация о том, что Первый канал расторгает контракт с телекомпанией «ВИД», владеющей правами на шоу «Поле чудес», и с января 2022 году перезапустит игру под новым названием.Теперь же стало известно, что Первый канал и «ВИД» пришли к определенному консенсусу и закрыли все финансовые споры между собой.А значит, «Поле чудес» продолжит радовать россиян под своим уже привычным на протяжении нескольких десятков лет названием.Что особенно важно, любимец публики Леонид Якубович останется ведущим программы. Хотя ранее не раз ходили слухи о том, что 76-летнему шоумену ищут замену.Источник фото: kino.mail.ru