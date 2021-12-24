Юный волшебник отправляется в школу магии Хогвартс, журналистка начинает вести дневник, чтобы изменить свою жизнь: «Рамблер» собрал фильмы, которые точно подарят новогоднее настроение.

Фото: Рамблер Рамблер

«Гринч – похититель Рождества» (2000)

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Злодей-недотепа Гринч мстит сказочному городу Ктограду за детские обиды. Зеленый отшельник решает раз и навсегда покончить с Рождеством, и, пока беззаботные ктовичи сладко спали, он решил украсть у горожан долгожданный праздник. Главную роль исполнил Джим Керри, а фильм получил премию «Оскар» за лучший грим.

Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Первая часть культовой франшизы о волшебнике по имени Гарри, который поступает в школу магии Хогвартс и заводит друзей, которые помогут ему найти ключ к разгадке тайны смерти его родителей и сразиться с его заклятым врагом. Кстати, напоминаем, 1 января 2022 года выйдет специальный эпизод «Гарри Поттер 20 дет спустя: возвращение в Хогвартс».

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

«Дневник Бриджет Джонс» (2001)

Культовая романтическая комедия об одинокой журналистке из Лондона, которая решает изменить свою жизнь: избавиться от лишних килограммов и вредных привычек, а также вступить в серьезные отношения. В главной роли снялась неподражаемая Рене Зеллвегер.

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

«Пережить Рождество» (2004)

Случай приводит богатого бизнесмена Дрю Лэтама на Рождество в пригородный дом своего детства, в котором уже живут другие люди. За солидное вознаграждение он предлагает семье Валко на время стать его родителями, чтобы отметить праздник в их кругу. Правда, не все его «новые» родственники рады такому предложению, да и остальные члены семьи больше похожи на психопатов… В главной роли снялся Бен Аффлек.

Кадр из фильма "Пережить Рождество"

«Отпуск по обмену» (2006)

История о том, как две девушки (англичанка и американка) решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. Рождественский ромком объединил американских и британских звезд, так, в картине снялись Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

«Здравствуй, папа, Новый год!» (2015)

Атмосфера Рождества, семейные ценности и отвязные шуточки в комедии о растяпе и мачо, которые воюют за внимание подрастающего поколения. По сюжету отец двоих детей возвращается к своей бывшей жене, которая успела выйти замуж. Теперь его ждет соперничество с отчимом за любовь своих отпрысков. В главных ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг.

Кадр из фильма "Здравствуй, папа, Новый год!"

«Щелкунчик и четыре королевства» (2018)

Получив необычный подарок на Рождество, Клара отправляется в путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Она должна помочь новым друзьям одолеть Мышиного Короля и спасти мир Четырех королевств от Матушки Имбирь. В главных ролях: Маккензи Фой, Джейден Фовора-Найт, Кира Найтли, Хелен Миррен и Морган Фриман.

Кадр из фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

«Рождество на двоих» (2019)

Романтичная история о Кейт, у которой все в жизни идет наперекосяк. Но однажды она устраивается работать эльфом в магазин подарков и знакомится с красавчиком Томом… Главную героиню играет Эмилия Кларк, а картина отлично настраивает на стремительно приближающиеся новогодние праздники.