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45 минут назад

9 лучших фильмов со звездами сериала «Игра престолов»

«Игра престолов» - культовый сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. Для тех, кто скучает по актерам, сыгравшим в проекте, «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием звезд шоу.

9 лучших фильмов со звездами из «Игры престолов»
Фото: Кадр из фильма "Второй шанс"Кадр из фильма "Второй шанс"

«Второй шанс» (2014)

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Николай Костер-Вальдау в роли полицейского по имена Андреас, который, потеряв маленького сына, похищает ребенка такого же возраста из семьи наркоманов. Вот только станет ли его семья вновь счастливой после свершенного преступления?

Кадр из фильма "Второй шанс"

«Воспоминания о будущем» (2014)

Драма о жизни юной британки Веры Бриттен во времена Первой мировой войны – девушка оставляет мечты стать писательницей, учебу в Оксфорде и вместе с женихом Роландом Лейтоном отправляется на фронт. В главных ролях: Алисия Викандер и Кит Харингтон.

«Век Адалин» (2015)

История об Адалин Боуман, которая после аварии перестала стареть и теперь вынуждена хранить свой секрет от всех. Однако наконец-то она встречает мужчину, ради которого сможет стать смертной и состариться вместе с ним. В главных ролях фантастической мелодрамы: Блейк Лайвли и Михил Хейсман.

Кадр из фильма «Век Адалин»

«Золушка» (2015)

Блестящая версия старой сказки о туфельке, снятая Кеннетом Браной. По сюжету юная Элла оказывается один на один с жадными и завистливыми новыми родственницами – мачехой и ее двумя дочерями. Из хозяйки дома она превращается в служанку и получает от сводных сестриц прозвище – Золушка. Однако случайная встреча в лесу с таинственным юношей вскоре изменит ее жизнь, ведь она еще не подозревает, что этот незнакомец – сам принц. В главных ролях: Лили Джеймс, Ричард Мэдден, Кейт Бланшетт и Хелена Бонем Картер.

Кадр из фильма "Золушка"

«30 безумных желаний» (2018)

Ипохондрик Кэлвин все время подозревает у себя разные заболевания, и врач отправляет его в группу поддержки для больных раком. Там он встречает Скай и решает помочь ей выполнить все безумные желания из ее списка. Вместе они заново откроют этот мир и самих себя с весьма неожиданных сторон. В главных ролях: Эйса Баттерфилд и Мэйси Уильямс.

Кадр из фильма "30 безумных желаний"

«Рокетмен» (2019)

История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливого пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. В главных ролях звездный состав: Тэрон Эджертон, Джейми Белл и Ричард Мэдден.

Кадр из фильма "Рокетмен"

«Рождество на двоих» (2019)

Романтичная история о Кейт, у которой все в жизни идет наперекосяк. Но однажды она устраивается работать эльфом в магазин подарков и знакомится с красавчиком Томом… Главную героиню играет Эмилия Кларк, а картина отлично настраивает на стремительно приближающиеся новогодние праздники.

Кадр из фильма "Рождество на двоих"

«Договор молчания» (2020)

Сумрачный триллер с Николаем Костером-Вальдау об охотнике, который идет по следу возможного похитителя своей несовершеннолетней дочери. На лесных камерах наблюдения он замечает, как неизвестный в маскировочном костюме преследует девушку, и бросается ей на помощь.

Кадр из фильма "Договор молчания"

«Вечные» (2021)

Вечные – представители расы генетически улучшенных суперлюдей, которые тайно живут на Земле. На протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая ее от монстров. Однако действия Таноса заставили их выйти на свет… В главных ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и другие.

Кадр из фильма "Вечные"
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