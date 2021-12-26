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34 минуты назад

Фильмы, в которых страсть актеров была реальной

О бурном романе Анджелины Джоли и Брэда Питта, который завязался на съемках "Мистера и миссис Смит", знает каждый. В результате это увлечение переросло в долгосрочный брак, множество детей и громкий развод. Но они далеко не единственные, кто начал отношения во время совместной работы над фильмом. "Рамблер" расскажет о других звездных парах.

Фильмы, в которых страсть актеров была реальной
Фото: Кадр из фильма "Джильи" Кадр из фильма "Джильи"

"Джильи"

Кадр из фильма "Джильи"

Вряд ли Дженнифер Лопес или Бен Афлик подозревали, что найдут любовь своей жизни на съемках "Джильи". У актеров завязался роман, продлившийся два года. Аффлек сделал предложение, но помолвка собралась. Но недавно стало известно о том, что возлюбленные вновь воссоединились спустя 17 лет.

"Квартира"

Кадр из фильма "Квартира"

Во время съемок "Картины" между малоизвестной итальянкой Моникой Беллуччи и французским актером Венсаном Касселем, у которого долгие годы была репутация ловеласа. Актеры поженились и были вместе на протяжении 17 лет, но их отношения представляли собой гостевой брак: Моника улетела в Рим, а Венсан остался в Париже.

"Ромовый дневник"

Кадр из фильма "Ромовый дневник"

Комедийная драма перевернула жизнь любимца женщин по всему миру Джонни Деппа с ног на голову. Именно на съемках этой киноленты он познакомился Эмбер Херд, которой вскоре сделал предложение. Это известие шокировало общественность, ведь до этого Депп считался неисправимым холостяком, так как на протяжении 14 лет отношений так и не позвал замуж Ванессу Паради.

"Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины"

Когда Джуд Лоу и Сиенна Миллер познакомились, девушка была помолвлена. Но после судьбоносной встречи с актером на съемках фильма "Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины" до свадьбы дело не дошло. Джуд и Сиенна были вместе несколько лет. Они расстались, когда стало известно об интрижке Лоу с няней его детей от первого брака.

"Вики Кристина Барселона"

В фильме Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сыграли довольно необычную семейную пару. Горячий испанский характер героев переполнялся страстью, в результате эти эмоциональные фейерверки вылились в бурный роман в реальной жизни. Позже он перерос в крепкий брак. Крус и Бардем до сих счастливы друг с другом.

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