Что стало с Синди Лу из фильма «Гринч – похититель Рождества»

В 2000 году на экраны вышла рождественская сказка о зеленом злодее-недотепе, который решил украсть Рождество. В главной роли снялся Джим Керри, а сама картина получила премию «Оскар» за лучший грим. «Рамблер» решил узнать, что стало с актрисой, которая сыграла маленькую девочку Синди Лу, по сюжету помешавшую Гринчу испортить долгожданный праздник.

Фото: Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества" Кадр из фильма "Гринч – похититель Рождества"

Кадр из фильма "Гринч - похититель Рождества"

После громкого дебюта в фильме актриса Тейлор Момсен сыграла Гретель в фильме по сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель», поучаствовала в проекте «Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд». Однако мировую популярность артистке принесла роль малышки Дженни Хамфри в культовом подростковом сериале «Сплетница».

Кадр из сериала "Сплетница"

После завершения съемок в нашумевшем проекте Момсен, которой на тот момент было 18, объявила, что кино ее больше не интересует, и с головой ушла в музыку, став солисткой рок-группы The Pretty Reckless.

@taylormomsen

Правда, в ее музыкальной карьере тоже складывалось не все гладко. С 2017 года Тейлор страдала от депрессии и зависимостей, пытаясь справиться с потерей коллег по сцене. Девушка была в совместном турне с фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, когда тот умер при попытке суицида в возрасте 52 лет. Тогда звезда отменила остальные концерты, чтобы дать себе время прийти в себя и справиться с горем.

@taylormomsen

Меньше, чем через год, она получила еще одну трагическую новость: ее постоянный продюсер и близкий друг Кето Хандвала разбился на мотоцикле в возрасте 47 лет. Звезда тяжело переживала череду утрат, из отчаяния ей помогла выбраться работа над новым альбомом своей группы под названием Death by Rock and Roll.

«Я поставила крест на своей жизни, но я вернулась в музыку. Она спасла меня. Мне очень повезло, что рядом со мной были лучшие друзья, которые подталкивали меня в новом направлении. Музыка в моей жизни всегда была константой»,

- признавалась актриса в одном из интервью.