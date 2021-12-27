Фильмы про дружбу людей с животными, которые заставят рыдать

Гепард может стать не менее преданным и верным спутником, чем собака. Именно о дружбе между человеком и хищником из семейства кошачьих повествует фильм "Мысли о свободе". О других кинолентах, рассказывающих про дружбу людей с животными, читайте в материале "Рамблера".
Сюжет фильма разворачивается на бескрайних просторах Антарктики. Команда антарктической экспедиции остановилась на одной станции. Профессор университета Девис и погонщик Джерри отправляются на собачьих упряжках в поисках обломков метеорита. Успешно съездив, на обратном пути профессор ломает ногу и падает в воду. Из-за сильной бури и плохих метеоусловий команде пришлось эвакуироваться и оставить станцию. Так как в вертолете не было мест для восьмерых собак, животные на привязи остались ждать возвращения за ними людей.
Еще маленьким щенком Энцо понимал, что не похож на своих братьев и сестер. Больше всего он любил наблюдать за окружающим миром, анализируя все происходящее. Псу повезло, поскольку его хозяином стал отличный парень по имени Дэнни. Всю свою жизнь он посвятил гонкам и добился успеха. Они отлично проводили время вместе, и Энцо постоянно сопровождал его в поездках. Именно в автомобиле пес понял, что жизнь очень похожа на гонку. Иногда ты просто не знаешь, что ждет тебя за поворотом, а большинство событий в жизни пролетают словно остановки, мимо которых ты проезжаешь на большой скорости.
События происходят в Южной Африке. Мальчик по имени Ксан вместе с отцом находят детеныша гепарда, который потерял родителей в результате нападения льва. Отец позволил Ксану взять детеныша с собой, чтобы позаботиться о нем до тех пор, пока тот не станет достаточно взрослым, чтобы его можно было выпустить на свободу. Ксан дал гепарду имя Дума и вскоре он стал полноценным членом семьи. Но однажды наступил день, когда отец сказал Ксану отвести гепарда на свободу.
События картины происходят на Аляске во времена Золотой лихорадки. Множество людей в погоне за обогащением устремляются в эти места, чтобы испытать свою удачу. Волк по кличке Белый Клык остался сиротой после того, как охотники убили его мать. Молодой парень по имени Джек прибывает на Аляску в поисках золота, чтобы приступить к работе на участке, который остался ему в наследство от отца. Вскоре Джек встречает Белого Клыка и спасает его от верной гибели. С помощью ласкового отношения ему удается найти путь к сердцу Белого Клыка и стать с ним настоящими и верными друзьями.
Однажды на очередной день рождения родители подарили своему Итану щенка золотистого ретривера. Радости мальчугана не было предела. Всю сознательную жизнь он мечтал о верном товарище. Маленький песик получил кличку Бейли и стал постоянным спутником подростка. Вместе они проводили все свободное время, вместе росли. Но внезапно Бейли скончался. Трудно передать всю горечь утраты, которую пережил Итан. Но кто бы мог предположить, что у собак, оказывается, несколько жизней.