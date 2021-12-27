Фильмы про дружбу людей с животными, которые заставят рыдать

Гепард может стать не менее преданным и верным спутником, чем собака. Именно о дружбе между человеком и хищником из семейства кошачьих повествует фильм "Мысли о свободе". О других кинолентах, рассказывающих про дружбу людей с животными, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Мысли о свободе" Кадр из фильма "Мысли о свободе"

"Белый плен" (2006)

Сюжет фильма разворачивается на бескрайних просторах Антарктики. Команда антарктической экспедиции остановилась на одной станции. Профессор университета Девис и погонщик Джерри отправляются на собачьих упряжках в поисках обломков метеорита. Успешно съездив, на обратном пути профессор ломает ногу и падает в воду. Из-за сильной бури и плохих метеоусловий команде пришлось эвакуироваться и оставить станцию. Так как в вертолете не было мест для восьмерых собак, животные на привязи остались ждать возвращения за ними людей.

"Невероятный мир глазами Энцо" (2019)

Кадр из фильма "Невероятный мир глазами Энцо"

Еще маленьким щенком Энцо понимал, что не похож на своих братьев и сестер. Больше всего он любил наблюдать за окружающим миром, анализируя все происходящее. Псу повезло, поскольку его хозяином стал отличный парень по имени Дэнни. Всю свою жизнь он посвятил гонкам и добился успеха. Они отлично проводили время вместе, и Энцо постоянно сопровождал его в поездках. Именно в автомобиле пес понял, что жизнь очень похожа на гонку. Иногда ты просто не знаешь, что ждет тебя за поворотом, а большинство событий в жизни пролетают словно остановки, мимо которых ты проезжаешь на большой скорости.

"Мысли о свободе" (2005)

Кадр из фильма "Мысли о свободе"

События происходят в Южной Африке. Мальчик по имени Ксан вместе с отцом находят детеныша гепарда, который потерял родителей в результате нападения льва. Отец позволил Ксану взять детеныша с собой, чтобы позаботиться о нем до тех пор, пока тот не станет достаточно взрослым, чтобы его можно было выпустить на свободу. Ксан дал гепарду имя Дума и вскоре он стал полноценным членом семьи. Но однажды наступил день, когда отец сказал Ксану отвести гепарда на свободу.

"Белый клык" (1991)

События картины происходят на Аляске во времена Золотой лихорадки. Множество людей в погоне за обогащением устремляются в эти места, чтобы испытать свою удачу. Волк по кличке Белый Клык остался сиротой после того, как охотники убили его мать. Молодой парень по имени Джек прибывает на Аляску в поисках золота, чтобы приступить к работе на участке, который остался ему в наследство от отца. Вскоре Джек встречает Белого Клыка и спасает его от верной гибели. С помощью ласкового отношения ему удается найти путь к сердцу Белого Клыка и стать с ним настоящими и верными друзьями.

"Собачья жизнь" (2017)