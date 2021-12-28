Как звучит Голос поколения Z в проекте Сбера

На СберЗвуке вышел новогодний плейлист «Голос поколения 2021» с реальными историями поколения Z, их любимыми треками 2021 года и поздравлениями артистов.

В плейлисте собрано 10 историй о семье, любви, мечтах и о том, что создавало лучшие моменты в 2021 году. Каждая из историй звучит под соответствующую музыку, ведь лучшие воспоминания в жизни всегда ассоциируются с каким-то определённым треком.

Истории рассказали молодые люди в проекте Сбера «Голос Поколения 2021». Треки для плейлиста тоже выбирали они. Всего было прислано порядка 3000 историй. Их авторы — молодёжь от 14 до 23 лет со всей России.

Тексты 10-ти лучших историй превратились в запись голоса, легли на фоновую музыку, и вышли вместе поздравлениями любимых артистов в плейлисте «Голос поколения 2021».