Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм

Россияне назвали самым любимым новогодним фильмом картину «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра IVI.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого самыми любимыми новогодними фильмами россиян также были названы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома». За них проголосовали 33 процента и 12 процентов респондентов соответственно. А лучшей российской новогодней картиной современности россияне выбрали «Елки». Так считают 19 процентов опрошенных.