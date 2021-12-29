Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм

Россияне назвали самым любимым новогодним фильмом картину «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-кинотеатра IVI.
«Иронию судьбы» предпочитает смотреть большинство россиян. 1 января 2021 года этот фильм посмотрели больше половины пользователей сервиса — 58,5 процента.
Комедию «Один дома» выбрали 17 процентов пользователей, а фильм «Иван Васильевич меняет профессию» — 13 процентов. Также в пятерку любимых вошли «Гринч — похититель Рождества» и «Гарри Поттер и философский камень».
Ранее ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого самыми любимыми новогодними фильмами россиян также были названы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Один дома». За них проголосовали 33 процента и 12 процентов респондентов соответственно. А лучшей российской новогодней картиной современности россияне выбрали «Елки». Так считают 19 процентов опрошенных.