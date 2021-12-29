Фильмы о том, как пережить новогодние праздники

Иногда в праздничные дни все идет не так, как планировалось. Бывает, что родные и друзья далеко, а настроения радоваться вообще нет. «Рамблер» собрал киноленты, которые подскажут верное поведение в этой ситуации.

Фото: Кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины» Кадр из фильма «О чем еще говорят мужчины»

«Четыре Рождества»

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Кейт (Риз Уизерспун) и Брэд (Винс Вон) не собирались отмечать Рождество, а планировали в это время лежать на пляже Фиджи. Но из-за сильного тумана все подходящие рейсы отменили. Брэд и Кейт обречены провести праздники с родней. Вот только родители обоих разведены, поэтому им придется встретить четыре праздника, а заодно и проверить свои отношения.

«Пережить Рождество»

Хулиганская комедия с Беном Аффлеком в главной роли. Преуспевающий рекламный директор Дрю Лэтэм поссорился своей девушкой Мисси (Дженнифер Моррисон) в канун праздника. У него нет близких друзей и родственников, поэтому по совету психотерапевта он приезжает в дом детства, чтобы на пороге сжечь список со своими обидами. Но в доме живут другие люди, и действия Дрю вызывают у них вопросы. Тогда герой предлагает семье Валко 250 тысяч долларов, если они на один вечер притворятся его семьей и отметят Рождество как положено. Однако у членов семьи непростые отношения друг с другом и даже ради денег они не всегда способны сдерживаться.

Кадр из фильма «Пережить Рождество»

«О чем еще говорят мужчины»

Продолжение истории о четырех друзьях от Квартета И. Тридцать первого декабря Саша (Александр Демидов) застрял в своем офисе, так как ненароком оскорбил жену очень влиятельного человека. К тому же он недавно расстался с любимой женщиной. На помощь приезжают друзья — Камиль (Камиль Ларин), Слава (Ростислав Хаит) и Леша (Леонид Барац), который надеется успеть поздравить любовницу. В офисе они продолжают вечный разговор о женщинах и проблемах, принимая иногда неожиданных гостей.

«Ноэль»

Рождественская элегия о превратностях жизни, которую стоит посмотреть, если «Реальная любовь» надоела. Судьбы нескольких героев неожиданно переплетаются, когда на улицах Нью-Йорка царит Рождество. Издательница Роза (Сьюзан Сарандон) десять лет ухаживает за больной матерью, а ее личная жизнь давно на паузе. Нина (Пенелопа Крус) собирается выйти замуж за любимого мужчину, но Майк (Пол Уокер) изводит ее ревностью. Тогда она бросает его и уезжает к своим родственникам. А самого Майка преследует владелец кафе Арти (Алан Аркин), который считает, что Майк — реинкарнация его усопшей жены.

Кадр из фильма «Ноэль»

«Семья напрокат»

Бизнесмен Сэм Филд (Эрик Маккормак) равнодушен к семейным ценностям, но для подписания крупного контракта ему надо изобразить семьянина. Матери-одиночке Кэтлин (Ром Дауни) нужны деньги, чтобы заплатить за жилье, поэтому она соглашается сыграть жену предпринимателя. Ее дочь Зоуи (Сара Роузен Фрутмэн) с восторгом принимает игру, так как особняк Филда выглядит как ее кукольный домик. Однако деловой партнер Хавьер (Гектор Элизондо), ради которого все это и затевалось, объявляет, что отложил свой отъезд на две недели, и представление затягивается.

«Рождество с Холли»

Маленькая Холли (Джози Галина / Люси Галина) потеряла мать в автокатастрофе и с тех пор не может говорить. Опекун девочки дядя Марк (Шон Фэрис) вместе с ней переезжает к родственникам и открывает кофейню. Он знакомится с Мэгги (Элоиза Мамфорд), которая решила открыть магазин игрушек, чтобы справиться с депрессией после того, как ее бросил жених. Мужчина, женщина и маленькая девочка в конце концов кардинально изменят жизнь друг друга.

Кадр из фильма «Рождество с Холли»

«Лучшее Рождество!»

Пол (Мартин Фриман) терпеть не может Рождество, потому что когда-то именно в этот праздник его бросила любимая девушка. Как актер он тоже не состоялся, и теперь он вынужден работать учителем в школе. Однако именно ему поручают поставить рождественский спектакль, а на горизонте неожиданно возникает бывшая возлюбленная.

Кадр из фильма «Лучшее Рождество!»

«Игра Карлы»