Почему в советских фильмах так популярны песни

Огромное количество советских картин сопровождаются песнями героев, будто бы развлекая зрителей в лучших традициях Болливуда. «Рамблер» разбирается, почему в советском кинематографе практически в каждом фильме был свой песенный репертуар.

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Прежде всего, стоит сказать, что в СССР и в реальной жизни присутствовало пение, которое с годами постепенно сходило на нет, однако не ушло до сих пор. Здесь можно вспомнить хоть караоке для простых людей, хоть эстраду, где поют даже те, кто ни разу в жизни не пел. Кроме того, есть такие программы как "Щас спою!", где у "певцов" нет ни слуха, ни голоса.

В каком-то смысле советский кинематограф действительно следовал болливудской традиции «развлекать всем, чем возможно», поэтому в кино присутствовало все, чем можно зацепить зрителя за исключением, конечно же, эротических элементов, гипертрофированного насилия и особых спецэффектов.

В особенности пением актеры развлекали в комических или иронических фильмах, а если картина предназначалась для детей, то не спеть – вообще грех.