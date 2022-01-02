Почему в советских фильмах так популярны песни

Огромное количество советских картин сопровождаются песнями героев, будто бы развлекая зрителей в лучших традициях Болливуда. «Рамблер» разбирается, почему в советском кинематографе практически в каждом фильме был свой песенный репертуар.
Прежде всего, стоит сказать, что в СССР и в реальной жизни присутствовало пение, которое с годами постепенно сходило на нет, однако не ушло до сих пор. Здесь можно вспомнить хоть караоке для простых людей, хоть эстраду, где поют даже те, кто ни разу в жизни не пел. Кроме того, есть такие программы как "Щас спою!", где у "певцов" нет ни слуха, ни голоса.
В каком-то смысле советский кинематограф действительно следовал болливудской традиции «развлекать всем, чем возможно», поэтому в кино присутствовало все, чем можно зацепить зрителя за исключением, конечно же, эротических элементов, гипертрофированного насилия и особых спецэффектов.
В особенности пением актеры развлекали в комических или иронических фильмах, а если картина предназначалась для детей, то не спеть – вообще грех.
Нельзя не упомянуть и денежную сторону: музыка для кино в СССР отлично оплачивалась. Даже лучше, чем другая композиторская работа. В связи с этим у талантливых людей был личный интерес, чтобы музыки в кино было хоть отбавляй.