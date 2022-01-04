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3 часа назад

Кем на самом деле были прототипы героев «Статского советника»

Борис Акунин не раз говорил, что его самый известный герой, Эраст Петрович Фандорин, не имеет прототипа. Однако в других персонажах его детективной серии можно найти явное сходство с реальными людьми, оставившими след в российской истории. В последнем на сегодняшний день фильме о Фандорине их также немало. Подробности - в статье "Рамблера".

Кем были прототипы «Статского советника»
Фото: Кадр из фильма "Статский советник"Кадр из фильма "Статский советник"

В князе Пожарском угадывается Георгий Судейкин, подполковник Отдельного корпуса жандармов. Он действительно пытался использовать народовольцев-революционеров для карьерного продвижения. Завербовав революционера Дегаева, возглавлявшего Центральную группу в «Народной воле», он арестовал оставшихся членов исполкома партии после того, как взяли участников последнего покушения на Александра II. Однако Дегаев обманул Судейкина и убил его на конспиративной квартире.

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Эсфирь Литвинова, возлюбленная Фандорина, конкретного прототипа не имеет, однако ее отец, банкир и миллионер еврейского происхождения, явно списан с банкира Лазаря Полякова из семьи известных магнатов и финансистов.

Долгоруцкий (в книге — Долгорукой, его сыграл Олег Табаков), генерал-губернатор Москвы и покровитель Фандорина, не слишком отличается от князя Владимира Долгорукова, настоящего генерал-губернатора Москвы, которого на этом посту сменил дядя Николая II Сергей Александрович — в фильме его называют Симеоном.

Бурчинский, герой Бондарчука, создан из двух книжных персонажей, Бурляева и Сверчинского. Прототипом Бурляева был Бердяев, начальник Московского охранного отделения, а прототипами Сверчинского — обер-полицмейстер Евгений Юрковский и начальник жандармского отделения в Москве Николай Середа.

Начальник филеров Мыльников списан с Евстратия Медникова, основателя школы агентов наружного наблюдения.

А генерал Храпов, убитый в начале фильме Грином, отсылает к Трепову, на которого совершила покушение революционерка Вера Засулич. Правда, Трепов выжил, а Засулич позже оправдали.

Мрачная подпольщица Игла (Оксана Фандера) и по совместительству графиня Добринская — почти точный портрет Софьи Перовской, праправнучки последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского. Именно она руководила последним и роковым покушением на Александра II.

Фильмы,Кирилл Разумовский,Николай II,Николай Середа,Владимир Долгоруков,Оксана Фандера,Вера Засулич,Борис Акунин,Олег Табаков,
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