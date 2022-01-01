Путин и Мишустин поздравили Шакурова с 80-летним юбилеем

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актерской школы. Искренне, убедительно исполненные роли принесли вам популярность и любовь зрителей разных поколений", - приводятся в сообщении слова главы государства. Президент пожелал Шакурову здоровья и творческого долголетия.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал актеру новых творческих успехов, здоровья и удачи в наступившем 2022 году. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Вы принадлежите к тем редким актерам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе вы создаете ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох", - отметил Мишустин.

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года. Он окончил школу-студию при Центральном детском театре (ныне РАМТ). Шакуров был актером Московского драматического театра на Малой Бронной, Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"), а также играл в антрепризных постановках. На данный момент продолжает активно выступать на театральной сцене.