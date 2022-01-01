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1 час назад

Путин и Мишустин поздравили Шакурова с 80-летним юбилеем

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Сергея Шакурова с 80-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям отечественной актерской школы. Искренне, убедительно исполненные роли принесли вам популярность и любовь зрителей разных поколений", - приводятся в сообщении слова главы государства. Президент пожелал Шакурову здоровья и творческого долголетия.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал актеру новых творческих успехов, здоровья и удачи в наступившем 2022 году. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Вы принадлежите к тем редким актерам, чей уникальный дар, неподдельная искренность, обаяние покоряют зрительские сердца. Многие годы на театральной сцене и в кинематографе вы создаете ярчайшие образы, виртуозно перевоплощаетесь в героев разных эпох", - отметил Мишустин.

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года. Он окончил школу-студию при Центральном детском театре (ныне РАМТ). Шакуров был актером Московского драматического театра на Малой Бронной, Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский"), а также играл в антрепризных постановках. На данный момент продолжает активно выступать на театральной сцене.

Среди фильмов с его участием такие, как "Был месяц май" (1970) Марлена Хуциева, "Свой серди чужих, чужой среди своих" (1974) Никиты Михалкова, "Сибириада" (1978) Андрея Кончаловского и многие другие. Всего артист снялся более чем в 100 художественных картинах, сериалах и фильмах-спектаклях. Среди недавних работ актера комедия "Родные" (2021), сериалы "Пищеблок" (2021), "Солдаут" (2021) и другие проекты. Артист награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012), является лауреатом Государственной премии СССР (1980), а также обладателем ряда российских кинонаград, в том числе ТЭФИ за исполнение роли Брежнева в одноименном сериале и "Золотого орла" за лучшую роль второго плана в драме "Экипаж" (2016).

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